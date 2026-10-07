Le club impose avec effet immédiat une interdiction de saut à ses supporters après un constat préoccupant

Le VfL Bochum, pensionnaire de la deuxième division allemande, a interdit avec effet immédiat à ses supporters de la tribune Est de sauter. Le club a pris cette décision après qu’il est apparu que certains mouvements des fans peuvent provoquer « d’importantes vibrations » dans cette tribune debout.

Bochum dispute ses matches à domicile au Ruhrstadion, qui va être modernisé à relativement court terme. Dans les secteurs N2, O, P et Q de la tribune Est, les supporters sautent régulièrement de manière rythmée avec ferveur, mais cela n’est désormais plus autorisé.

Sky écrit que le club est parvenu à cette décision sur la base d’un rapport du bureau d’ingénierie qui va mener la modernisation du Ruhrstadion. Le rapport indique notamment que certains mouvements peuvent entraîner « d’importantes vibrations ».

Bien que la capacité portante des tribunes soit garantie, des mouvements simultanés des supporters, comme des sauts rythmés, peuvent provoquer un soi-disant « effet trampoline ». En raison de cet effet, la tribune concernée peut osciller de manière sensible de haut en bas.

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Bochum a néanmoins décidé de ne pas fermer immédiatement la tribune, mais d’instaurer une interdiction de sauter. À partir du 11 octobre, date à laquelle le match à domicile contre l’Arminia Bielefeld est au programme, il ne sera plus autorisé de sauter de manière rythmée. Les mouvements spontanés, après par exemple un but, resteront autorisés.

Le club lance un appel pressant aux supporters pour qu’ils respectent cette nouvelle règle, afin d’éviter que des mesures plus strictes ne doivent être appliquées, comme la fermeture de la tribune. Environ 10 000 fans prennent place dans la tribune Est.

Les rénovations prévues du Ruhrstadion devraient être terminées en 2028. Il est possible qu’après cela, les supporters soient de nouveau autorisés à sauter comme auparavant. Bochum a par ailleurs commencé la saison avec sept points après six matches, ce qui le place au neuvième rang de la 2. Bundesliga.