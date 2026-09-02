Al Ahly d'Égypte a poursuivi la série de prolongations de contrats de ses stars durant la période actuelle, afin d'instaurer davantage de stabilité au sein du groupe.

Le géant rouge a annoncé, dans un communiqué officiel, mercredi soir, la prolongation du contrat de son joueur Karim El Debes, jusqu'en 2030.

Le communiqué d'Al Ahly a précisé : « Karim El Debes a prolongé son engagement avec le club jusqu'en 2030, et Essam Serageldin, directeur du département des contrats, a finalisé l'ensemble des procédures administratives et financières en pleine coordination avec Wael Gomaa, directeur sportif. »

Karim El Debes est devenu le cinquième joueur dont le club Al Ahly prolonge le contrat durant la période actuelle, après Imam Ashour, Marwan Attia, Mostafa Choubir et Omar Moawad.

Al Ahly a lié le quatuor Imam Ashour, Marwan Attia, Omar Moawad et Karim El Debes par un contrat de longue durée jusqu'en 2030, tandis que Choubir a prolongé son contrat jusqu'en 2029.

Al Ahly, avec son entraîneur marocain Hossein Amotta, a entamé son parcours en Championnat d'Égypte de première division de manière remarquable, après avoir remporté ses deux premières journées face à Al Sharkia Enppi et à Zed.

Al Ahly se prépare à affronter Smouha, demain jeudi, lors de la troisième journée du Championnat d'Égypte de première division.

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