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La presse mexicaine évoque un retour de Santiago Gimenez à Feyenoord. L’attaquant n’a toujours pas retrouvé son meilleur niveau, même au FC Porto.

Gimenez a joué à Feyenoord de 2022 à 2025. Après avoir passé quelque temps dans un rôle de remplaçant, l’attaquant mexicain est devenu la grande vedette du club de Rotterdam.

Il a disputé 105 matches avec Feyenoord et inscrit 65 buts avant de rejoindre l’AC Milan en janvier 2025 pour 30 millions d’euros.

En Italie, l’attaquant de 25 ans n’a toutefois pas réussi à s’imposer. Gêné notamment par des blessures, il n’a marqué que sept buts en 37 matches.

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L’été dernier, il a rejoint Porto, où il évolue sous les ordres de Francesco Farioli. Là encore, il bénéficie jusqu’à présent de peu de temps de jeu. Selon le journaliste mexicain Daniel Reyes, il serait même désormais le troisième attaquant dans la hiérarchie, derrière Samu et André Silva.

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« Il veut jouer davantage, mais il doit le mériter. Récemment, il a réalisé une très bonne prestation sur l’aile droite, mais il devra s’adapter pour obtenir plus de minutes », a déclaré Reyes.

« C’est à Feyenoord qu’il a connu sa meilleure période. Il était bon à Cruz Azul, mais c’est à Rotterdam qu’il a vraiment atteint son meilleur niveau », a-t-il poursuivi.

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Reyes n’exclut donc pas un retour de Gimenez à De Kuip. « Sa famille entretient toujours des liens très chaleureux avec le club. »

« Sa femme et lui se sentaient très bien à Rotterdam. Les gens l’avaient vraiment adopté là-bas. L’idée d’un retour n’a rien de farfelu. Il aimerait bien revenir », a-t-il conclu.

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Mardi soir, Gimenez affrontera son ancien club avec le FC Porto. Le match de Ligue des champions débutera à 21 h et sera diffusé sur Ziggo Sport.