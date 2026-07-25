Le PSV a perdu 1-3 contre Villarreal lors de son premier match amical public de la préparation. Ruben van Bommel a effectué son retour dans le onze de départ des Eindhovenois après près d’un an de blessures, mais il a dû assister depuis le banc à la punition infligée à son équipe après la pause pour ses errements défensifs.

Les Eindhovenois avaient pourtant bien entamé la rencontre. Après deux minutes, Alassane Pléa s’est procuré une occasion à la suite d’une belle action et d’un centre de Sven Mijnans, avant que Dennis Man ne se montre lui aussi dangereux sans battre le gardien espagnol.

Après un peu plus de dix minutes, Villarreal a complètement pris l’initiative. L’ancien attaquant de l’Ajax Georges Mikautadze s’est procuré trois énormes occasions en quelques minutes, mais le gardien Matej Kovar a empêché un but à deux reprises et a ensuite vu une nouvelle tentative passer à côté du but.

La défense du PSV a ensuite continué à afficher une grande fébrilité. Kovar a perdu le ballon à la relance sans raison, Flamingo s’est troué et Mikautadze s’est de nouveau retrouvé seul face au but, mais Villarreal a négligé d’exploiter les nombreux cadeaux offerts.

Dans l’autre sens, le PSV s’est à peine créé d’occasions construites. Van Bommel a trouvé Pléa d’un centre venu de la gauche, mais l’attaquant a glissé au moment de frapper, tandis que Man a placé de la tête au-dessus un coup franc joué rapidement juste avant la pause.

Après la pause, Bosz a fait entrer Amir Bouhamdi à la place de Van Bommel, mais le scénario du match n’a d’abord pas changé. Villarreal a continué à gâcher ses occasions et Kovar a maintenu le PSV à flot grâce à plusieurs belles parades, notamment lorsque Mikautadze s’est à nouveau présenté seul face à lui.

À la 66e minute, l’ouverture du score méritée est finalement tombée. Après une perte de balle de Pléa, Mikautadze a échappé à la défense du PSV, a contourné Kovar et a poussé le 0-1 dans le but vide. Six minutes plus tard, Thiam a facilement transformé un centre en deuxième but espagnol : 0-2.

Mauro Júnior a relancé de manière inattendue le PSV à la 75e minute en profitant d’une erreur de la défense de Villarreal. L’espoir d’un retour a toutefois disparu en moins d’une minute, car après une nouvelle faute de Kovar, Cabanes a fixé le score final à 1-3.

Le PSV disputera mercredi prochain le match amical annuel contre le FC Eindhoven, avant le début officiel de la saison dimanche prochain avec le Johan Cruijff Schaal face à l’AZ.