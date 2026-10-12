La Fédération bahreïnienne de football a annoncé ce lundi être parvenue à un accord avec l'Espagnol Felix Sanchez pour prendre en main la direction technique de la sélection nationale, en remplacement du Croate Dragan Talajic, qui a quitté son poste à l'amiable après l'élimination précoce lors de la Coupe du Golfe, le « Khaleeji 27 ».

Le compte officiel de la sélection bahreïnienne sur la plateforme X a précisé que Sanchez prendra officiellement ses fonctions durant la trêve internationale du mois de novembre prochain, expliquant que son choix s'est appuyé sur son curriculum vitae et son parcours d'entraîneur aux niveaux continental et international.

Le départ de Talajic est survenu après l'échec de Bahreïn à franchir la phase de groupes du « Khaleeji 27 », la sélection ayant concédé 3 défaites face au Qatar, champion d'Asie, aux Émirats arabes unis et au Yémen, dans le cadre des rencontres du groupe 2.

Sanchez possède une expérience antérieure du football du Golfe, après avoir conduit la sélection du Qatar au titre de la Coupe d'Asie en 2019. Il a également dirigé cette équipe lors de sa première participation de l'histoire à la Coupe du monde, organisée par le Qatar en 2022.

La Fédération bahreïnienne a indiqué que d'importants défis attendent le technicien espagnol au cours de la prochaine étape, au premier rang desquels la participation à la Coupe d'Asie 2027, ainsi que la préparation des qualifications pour la Coupe du monde 2030.

La Fédération devrait tenir une conférence de presse pour présenter Sanchez aux médias dès son arrivée à Bahreïn.