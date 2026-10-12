Le cauchemar du derby n'est pas terminé : les malheurs s'enchaînent pour Zamalek

Les coups durs se succèdent au sein du Zamalek après la défaite face à Al Ahly sur le score de deux buts à zéro, dans le choc de la sixième journée du championnat d'Égypte, qui a vu la formation blanche s'incliner pour la première fois cette saison. Les ennuis s'accumulent donc avant le début de son parcours en Ligue des champions d'Afrique.

Le Zamalek a reçu un nouveau coup dur avec l'opération chirurgicale urgente subie par son entraîneur Moatamed Gamal, en raison des douleurs au dos dont il souffre depuis quelque temps, au moment même où est confirmée l'absence de l'arrière gauche marocain Mahmoud Bentayg pour la rencontre face à l'Armée rwandaise, après une déchirure aux ischio-jambiers.

Moatamed Gamal a été opéré ce lundi et devra observer un repos de 48 heures, conformément aux consignes des médecins, afin de se remettre des suites de l'intervention, avant de rejoindre la délégation du Zamalek mercredi prochain, en préparation du match contre l'Armée rwandaise.

Le Zamalek se prépare à affronter l'Armée rwandaise vendredi prochain, en match aller des 32es de finale de la Ligue des champions d'Afrique, la rencontre retour étant programmée le 24 octobre au stade international du Caire.

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Autre coup dur pour la formation blanche : les examens médicaux ont révélé que Mahmoud Bentayg souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers, une blessure qui l'éloignera des terrains pour une période allant de 21 jours à quatre semaines.

L'absence du joueur marocain face à l'Armée rwandaise est ainsi confirmée, le Zamalek perdant l'une de ses options au poste d'arrière gauche au début de son aventure continentale.

La liste du Zamalek s'établit comme suit :

- Gardiens de but : El Mahdy Soliman, Mohamed Awad, Mohamed Sobhi.

- Défenseurs : Omar Gaber, Mohamed Farag, Mahmoud Hamdi « El Wensh », Mohamed Ismail, Mostafa El Zenari, Ahmed Hossam, Ahmed Fatouh, Ahmed Khodary.

- Milieux de terrain : Mohamed Chehata, Ahmed Rabie, Mahmoud Gehad, Ahmed Abdel Rahim « Icho », Adam Kayed, Abdallah El Said, Chiquinho Banza, Ahmed El Gefali, Mohamed Hamad.

- Attaquants : Hossam Achraf, Nasser Mansi, Ahmed Chérif, Oday Dabbagh.

Le Zamalek espère surmonter les effets de la défaite dans le choc et retrouver rapidement son équilibre, avant de livrer son rendez-vous africain, dans un contexte marqué par l'absence de Bentayg et par les problèmes de santé que traverse son entraîneur Moatamed Gamal.