Le cauchemar de Salah refait surface : Forest frappe City en 18 minutes

Les difficultés de Manchester City se sont poursuivies, pour le troisième match consécutif en Premier League, après que le club s'est retrouvé mené par deux buts à zéro face à Nottingham Forest durant les 18 premières minutes de la rencontre.

Le défenseur brésilien Jair Cunha a ouvert le score à la sixième minute, avant que Liam Delap n'ajoute le deuxième but de Forest après 18 minutes de jeu, accentuant ainsi la difficulté de la rencontre pour l'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca.

Ce début de match revêt une signification notable dans l'histoire de City en Premier League, puisqu'il s'agit du plus tôt que les Citizens se soient retrouvés menés par deux buts d'écart lors d'un match de la compétition depuis leur rencontre contre Liverpool en novembre 2019, lorsque cela s'était produit à la 13e minute, selon le réseau Opta.

Lors de ce match, Liverpool avait mené par deux buts face à City, grâce à Fabinho à la sixième minute et Mohamed Salah à la 13e minute, avant que la rencontre ne se termine sur le score de 3-1, Sadio Mané ayant inscrit le troisième but des Reds à la 51e minute, avant que Bernardo Silva ne réduise le score à la 78e minute.

City avait perdu ses deux derniers matches en Premier League, avant la rencontre de ce soir, face à Aston Villa (2-1) et Brighton (0-1). L'équipe occupe la deuxième place au classement avec 21 points, derrière Arsenal qui a renforcé sa première place aujourd'hui en s'imposant face à Hull City 1-0, portant son total à 27 points.

À lire aussi : « Mourinho était le meilleur » : Gerrard met Carrick en garde contre Aston Villa