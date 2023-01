Le cas Benzema : Riolo contre les Bleus, qui dit vrai ?

Après les révélations de Daniel Riolo sur la gestion de Karim Benzema par la sélection française, cette dernière a donné sa version des faits à RMC.

Au lendemain des révélations de Daniel Riolo concernant la gestion de Karim Benzema par l’équipe de France lors de la dernière Coupe du monde, "l’entourage" de la sélection a tenu à donner sa version des faits sur RMC. Extraits.

Le départ de Benzema

KB9 a quitté les Bleus et le Qatar dès le 19 novembre, après avoir découvert le résultat de ses tests physiques. Selon Riolo, "on l'a pris pour un con et on l'a jeté dehors" avec un avion à 6h du matin. Mais "l’entourage" de la sélection dit autre chose : Benzema aurait lui-même voulu partir au plus vite.

L’attaquant du Real Madrid aurait d’ailleurs voulu saluer ses coéquipiers, et il en fait la demande au responsable de la sécurité, mais ces derniers dormaient profondément et le staff a préféré ne pas les réveiller. Toujours selon la version transmise à RMC.

La blessure de Benzema

Le coeur du problème. Benzema estime avoir rechuté à cause du staff des Bleus, qui l’a incité à pousser davantage pour pouvoir jouer contre l’Australie avant d’être finalement renvoyé chez lui, alors qu’il aurait souhaité rester. Et selon Riolo, le Nueve aurait effectivement pu rejouer dès les huitièmes de finale.

Mais "l’entourage" de la sélection dément à nouveau, et assure que c’est Benzema lui-même qui aurait demandé à pousser davantage pour pouvoir affronter les Socceroos ! Et toujours selon la version transmise à RMC, rien n’indique qu’il aurait pu reprendre face à la Pologne en huitièmes ou l’Angleterre en quarts.

Enfin, "l’entourage" de l’équipe de France assure que le Real Madrid n’a pas transmis le dossier médical du Nueve, contrairement à Manchester United pour Raphaël Varane, et que Benzema aurait dans un premier temps refuser de s’entraîner afin de "se gérer".

La relation de Deschamps et Benzema

Le fameux "entourage" de l’équipe de France a également tenu à revenir sur la relation entre Benzema et Deschamps, accusé par Riolo de "nous avoir menti de A à Z" concernant le Nueve. En rappelant que DD a eu des mots très élogieux pour le Madrilène lors d’un dîner organisé à Clairefontaine avant le Mondial, en présence du président de la FFF, de la Ministre des Sports et des joueurs.

Qui dit vrai ?

"Moi, j’ai dit la vérité. Et la Fédération essaye de tourner autour du pot", a immédiatement réagi Riolo sur RMC. Problème, aucune preuve concrète n’a été apportée, d’un côté comme de l’autre. Le comportement de Benzema laisse effectivement penser qu’il s’est senti "trahi", mais il faudra attendre sa prise de parole pour en avoir le coeur net.