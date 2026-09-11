Le carton noir a fait son apparition dans le football, après que la Fédération roumaine a décidé d'imposer une nouvelle règle visant à limiter les comportements inappropriés des parents et des spectateurs lors des matchs des catégories de jeunes.

La Fédération roumaine de football a annoncé ce vendredi l'application d'un nouveau règlement prévoyant l'utilisation du carton noir, afin de sanctionner les comportements abusifs et inappropriés dans le football de formation. Il s'agit d'une démarche visant à protéger les enfants des pressions et des débordements auxquels ils pourraient être exposés depuis les tribunes, selon le quotidien catalan « Sport ».

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Cette mesure constitue une initiative pionnière dans le monde du sport, la Fédération ayant affirmé : « Le football doit rester un jeu, un espace de joie et de développement sain pour les enfants. La Fédération roumaine poursuit, à travers la plateforme BRAVO, ses efforts pour lutter contre l'une des situations les plus douloureuses du football des jeunes : le harcèlement et la pression exercés par les parents et les spectateurs depuis les tribunes. »

La Fédération a précisé, dans un communiqué, que le nouveau règlement a été adopté « le 11 septembre par le comité d'urgence » et qu'il est « déjà intégré au système des compétitions des enfants et des jeunes ».

La nouvelle mesure disciplinaire s'applique aux catégories d'âge de 7 à 16 ans, en partant du principe que « les enfants ne doivent pas être les victimes des ambitions des adultes, de leurs pressions ou de leurs frustrations dans les tribunes ».

L'importance du carton noir réside dans le fait qu'il signifie l'arrêt définitif du match. La Fédération a en effet expliqué : « Le carton noir est le signal visuel par lequel l'arbitre annonce, sans la moindre ambiguïté, que le match a été définitivement arrêté en raison d'un comportement inapproprié des spectateurs ou des parents. Le comportement abusif n'affecte pas seulement le déroulement de la rencontre, mais peut avoir des conséquences directes sur les enfants et sur toute l'équipe. »

Le protocole appliqué

L'arbitre est chargé de déterminer si le comportement des parents et des spectateurs est approprié à la nature d'un match de jeunes, avec l'aide du quatrième arbitre, s'il y en a un, ou de tout autre officiel du match.

Avant d'en arriver au carton noir, la gestion du comportement abusif passe par plusieurs étapes, qui commencent par un premier avertissement et peuvent aller jusqu'à l'arrêt temporaire du match pendant 10 minutes.

Si l'arbitre constate un comportement inapproprié, il demande d'abord aux entraîneurs de s'adresser au public, en même temps qu'un avertissement est diffusé par haut-parleur. Si le comportement persiste, le match est temporairement arrêté et il est demandé aux deux équipes de rejoindre les vestiaires.

Et si le comportement se répète après la reprise du jeu, le carton noir est brandi au troisième avertissement, le protocole stipulant que « si le comportement abusif persiste après la reprise du jeu, l'arbitre siffle pour mettre fin au match. Le match est définitivement arrêté et ne peut être repris ».

La Fédération a ajouté : « L'arbitre montre le carton noir comme signal visuel de la décision d'arrêt définitif. C'est le signe que la limite a été franchie. Si les mesures correctives ne parviennent pas à mettre fin au comportement abusif, le match ne peut se poursuivre, et l'arbitre montre le carton noir pour clore la rencontre officiellement et de manière visible. »

Les comportements visés par le règlement incluent les injures verbales, y compris les insultes et les réprimandes, ainsi que le fait de frapper ou de pousser les enfants, de même que le fait d'insulter, de frapper ou de pousser les membres du staff technique de sa propre équipe.

Les sanctions concernent également le fait d'insulter, de frapper ou de pousser les joueurs de l'équipe adverse ou les membres de son staff technique, la contestation continue ou le fait d'insulter, de frapper ou de pousser les arbitres et les officiels du match, ainsi que le fait de s'engager dans des altercations verbales ou physiques avec d'autres parents ou spectateurs.

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