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Le PSV mène 2-0 à la pause face aux Go Ahead Eagles en VriendenLoterij Eredivisie, grâce à des buts de Filip Kostic et Ruben van Bommel. Mais le deuxième but aurait-il dû être accordé ?

Avant le 2-0, le ballon sort du terrain à hauteur du banc du PSV. Bosz le récupère et le donne rapidement à Kostic, qui effectue aussitôt la remise en touche. L’action se conclut par le but de Van Bommel.

À la pause, le moment est évoqué dans l’émission VriendenLoterij Eretribune sur ESPN. « Sur le deuxième but, Bosz joue quand même un rôle assez crucial », lance Ronald Waterreus.

« Au début de l’émission, on disait que presque tous les joueurs du PSV avaient déjà marqué au moins une fois, mais Peter Bosz compte maintenant aussi une passe décisive. Ce n’est pas mal », plaisante Waterreus.

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La présentatrice Aletha Leidelmeijer fait remarquer que ce n’est officiellement pas autorisé. Pour éviter que les ramasseurs de balle ne perturbent le jeu, les joueurs doivent désormais prendre le ballon posé sur un cône au bord du terrain avant d’effectuer une remise en touche.

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« Officiellement, ce n’est pas autorisé », reconnaît Waterreus. « Mais je pense que personne ne s’en plaindra. Et à juste titre, selon moi, car dans l’esprit du jeu, cela n’a évidemment rien à voir avec une volonté de perturber le jeu. »

Marciano Vink partage son avis. « Je trouve aussi tout à fait normal de donner le ballon à l’un de ses joueurs quand il arrive sur vous. Imaginez qu’il reçoive le ballon et reste les bras levés parce qu’il n’a pas le droit de faire quoi que ce soit. Ce serait très étrange. »

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Waterreus conclut : « Toutes ces règles ont évidemment été conçues pour éviter que le jeu soit perturbé et, à la lettre du règlement, quelqu’un pourrait probablement y trouver à redire. Mais moi, je trouve ça plutôt amusant : Peter Bosz figure lui aussi sur la liste des passeurs décisifs. »