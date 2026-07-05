Le but de Neymar n'a pas suffi : Haaland a à lui seul renvoyé le Brésil chez lui

La Norvège a éliminé le Brésil de la Coupe du monde. En huitièmes de finale, le pays scandinave s'est imposé 2-1 face à l'équipe de Carlo Ancelotti. Erling Haaland a inscrit les deux buts, portant son total à sept dans ce tournoi.

Les supporters norvégiens ont pu exulter dès la 3^e minute : Alexander Sørloth servait Patrick Berg, qui poussait le ballon au fond des filets à bout portant. L’arbitre assistant levait toutefois son drapeau pour signaler un hors-jeu, refroidissant l’enthousiasme scandinave.

Dix minutes plus tard, le Brésil pensait prendre l’avantage : après une contre-attaque fulgurante, Matheus Cunha était fauché dans la surface, obtenant un penalty. Mais Bruno Guimarães gâchait l’occasion, Ørjan Nyland repoussant sa tentative des onze mètres.

Jusqu’à la mi-temps, les Auriverde ont ensuite dominé, sans concrétiser. Vinicius Junior, après avoir intercepté le ballon dans les pieds de Martin Ødegaard, a vu sa frappe repoussée par Nyland. Dans la foulée, le capitaine norvégien a répondu d’une tentative bien repoussée par Alisson.

Après la pause, la première occasion franche est revenue au remplaçant Endrick. L’attaquant du Real Madrid, lancé en profondeur par Vinicius, a échoué face à Nyland : le ballon est passé à côté du but.

Juste avant la deuxième pause, les Norvégiens ont de nouveau fait preuve d’un peu plus d’initiative. À deux reprises, Erling Haaland n’a pas pu être servi dans la surface de réparation.

À la 70e minute, Carlo Ancelotti lance Neymar sous les applaudissements du public.

Mais le coup de poker d’Ancelotti ne produit pas l’effet escompté. À la 80^e minute, Haaland reprend de la tête un centre d’Andreas Schjelderup et l’attaquant de Manchester City domine Gabriel Magalhães dans les airs : 0-1.

Après l’ouverture du score, le Brésil s’est rué vers l’égalisation. Nyland a repoussé un ballon chaud qui a frappé le poteau, puis Casemiro n’a pu servir Neymar sur un centre à ras de terre.

Finalement, Haaland a mis fin au suspense. À la 90^e minute, le meilleur buteur a déclenché une frappe rasante depuis l’entrée de la surface, laissant Allison sans réaction.

Dans le temps additionnel, le Brésil a obtenu un penalty après un coup de coude sur Casemiro, transformé par Neymar.