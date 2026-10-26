Tarek Kayal, président de la commission de conformité de la Ligue saoudienne de football professionnel, a refusé de se contenter du rapport de la commission des arbitres concernant le but attribué au Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, lors de la rencontre face à Al-Fayha dans le cadre de la 11e journée de la Roshn Saudi League, affirmant que la commission attend une déclaration officielle de l'arbitre de la rencontre, Abdallah Al-Owaidan, pour trancher sur l'identité du buteur.

Kayal a déclaré, dans des propos accordés au journal saoudien « Al-Riyadiya », que la commission étudierait tous les rapports relatifs à l'incident, dans un contexte de controverse autour de la question de savoir si Ronaldo a réellement marqué le but ou si le ballon est entré dans les filets par erreur par l'intermédiaire du Brésilien André Giroto, défenseur d'Al-Fayha.

Il a ajouté que la commission attend la déclaration de l'arbitre ce lundi, avant de prendre la décision finale, précisant qu'elle validera l'attribution du but conformément aux conclusions de l'examen des rapports, puis transmettra sa décision à la Ligue pour qu'elle soit officiellement entérinée.

Kayal a refusé de dévoiler les détails du rapport de la commission des arbitres ou l'identité du joueur crédité du but dans les registres actuels, insistant sur le fait que la décision de la commission de conformité sera définitive et non susceptible d'appel, et qu'aucun club ni aucune instance n'aura le droit de la contester.

Le président de la commission a indiqué que la réunion de lundi sera également l'occasion d'examiner les rapports de la dernière journée, y compris ceux des coordinateurs médias, des coordinateurs de matchs et des directeurs de stades, afin de relever d'éventuelles infractions et d'appliquer les sanctions prévues par les règlements.

Kayal a révélé que de nombreuses décisions ont été rendues depuis le début de la saison sans que la commission les annonce au public, affirmant que toute décision est soumise à une pleine conviction quant à son bien-fondé, indépendamment des appartenances et des affinités. Il a cité l'exemple d'Al-Ahli, précisant qu'il s'agit du club ayant le plus écopé d'amendes infligées par la commission depuis le coup d'envoi de la saison.