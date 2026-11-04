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FBL-EUR-C1-PSV EINDHOVEN-CLUB BRUGGEGetty Images
Rian Rosendaal
Traduit par

Le bulletin de notes du PSV en Ligue des champions : deux joueurs se distinguent, mais aussi deux notes de 5

Le PSV s’est incliné mercredi face au Club Bruges (1-2) en phase de groupes de la Ligue des champions, au terme d’un match où la réussite lui a quelque peu fait défaut. Un coup dur pour Peter Bosz et son équipe après leur victoire 0-1 sur le terrain du FC Porto quelques semaines plus tôt.Voetbalzone attribue, comme à son habitude, une note aux titulaires du club d’Eindhoven.

Matej Kovar - 7,5

Sergiño Dest - 6,5

Le latéral droit a rapidement eu l’occasion d’ouvrir le score lorsqu’il s’est présenté seul face à Yann Sommer. Le gardien suisse a toutefois réalisé un bel arrêt. Dix minutes avant la pause, Dest s’est de nouveau heurté au gardien expérimenté de Bruges. Le latéral droit a, en tout cas, apporté du danger pour le PSV, qui s’est néanmoins incliné.

Lutsharel Geertruida - 7

Armando Obispo - 5,5

Filip Kostic - 5

Mauro Júnior - 6

Kodai Sano - 7,5

Guus Til - 6

Ivan Perisic - 6

Le vétéran croate a surtout multiplié les centres contre son ancien club. Cela n’a toutefois pas permis au PSV, qui cherchait avec insistance à ouvrir le score, de marquer. C’est au contraire le Club Bruges qui a regagné les vestiaires avec l’avantage à la pause. 

Sven Mijnans - 5

Aligné exceptionnellement en pointe, il n’a pas pu empêcher Nicolò Tresoldi de reprendre un centre de la tête pour inscrire le 0-1. Juste après, Mijnans est passé près de l’égalisation de l’autre côté du terrain. L’attaquant a clairement souffert face aux défenseurs brugeois, solides physiquement, même si les choses se sont améliorées après la pause. Mijnans a cependant commis une erreur sur une talonnade, après laquelle Carlos Forbs a inscrit le but de la victoire en contre-attaque.

Ruben van Bommel - 6,5

L’ailier a accéléré à plusieurs reprises, laissant son garde du corps Kyriani Sabbe sans réponse à la course. Van Bommel a ensuite malencontreusement placé une tête sur la barre, mais l’arbitre avait sifflé une faute. Après la pause, il a vu une autre de ses têtes repoussée sur la ligne, avant d’être remplacé par Ricardo Pepi.