Le brillant Leandro Trossard propulse la Belgique au tour suivant de la Coupe du monde

Samedi matin, la Belgique a dominé la Nouvelle-Zélande (1-5). L’attaquant d’Arsenal Leandro Trossard, auteur d’un doublé, a été le grand artisan de la victoire et a permis aux siens de prendre la tête du groupe G.

Le milieu de terrain du PEC Zwolle, Ryan Thomas, était aligné d’entrée pour les Néo-Zélandais. Côté belge, la star Jeremy Doku (Manchester City) a fait son retour dans le onze de départ après la naissance de son fils Praise, tandis que Hans Vanaken obtenait sa première titularisation dans cette Coupe du monde sous les ordres du sélectionneur Rudi Garcia.

Les Belges ont abordé la rencontre de Vancouver avec beaucoup d’allant. Après onze minutes, les Diables Rouges étaient tout près d’ouvrir le score : Trossard a touché l’intérieur du poteau, puis le ballon a été repoussé sur la ligne.

À la 22^e minute, les Belges ont cru obtenir un penalty après une main supposée de Finn Surman. L’arbitre Szymon Marciniak a toutefois consulté l’écran et est revenu sur sa décision, jugeant que le bras du Néo-Zélandais était dans une position naturelle.

Peu avant la demi-heure de jeu, Trossard a finalement ouvert le score : un corner de Kevin De Bruyne est arrivé à ses pieds, et il a poussé le ballon au fond des filets à bout portant (0-1).

Peu après la reprise, les Belges ont soufflé : Trossard a repris un rebond et l’a logé dans le petit filet : 0-2.

À la 67e minute, De Bruyne a inscrit le troisième but belge d’une frappe à ras de terre depuis l’entrée de la surface de réparation : 0-3. Cinq minutes avant le coup de sifflet final, Elijah Just a sauvé l’honneur : 1-3.

Le remplaçant Romelu Lukaku a immédiatement concrétisé son premier ballon : 1-4. Enfin, Alexis Saelemaekers a fixé le score final dans le temps additionnel : 1-5. En tête de son groupe, la Belgique affrontera virtuellement la Corée du Sud au tour suivant.