Le Brésil s'est facilement imposé lors du retour de Neymar et termine en tête de son groupe

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Brésil a facilement battu l’Écosse. À Miami, la sélection sud-américaine a dominé les Écossais 3-0. L’équipe de Carlo Ancelotti termine ainsi avec 7 points, au même niveau que le Maroc. Grâce à une meilleure différence de buts, le Brésil prend logiquement la première place du groupe.

Les Sud-Américains ont ouvert le score dès la 9^e minute : après une perte de balle grossière de Scott McKenna dans sa propre surface, Vinicius Junior a poussé le ballon dans les filets.

Dix minutes plus tard, l’attaquant du Real Madrid semblait bien parti pour doubler la marque : Jack Hendry perdit à son tour le ballon dans sa propre surface, et Vinicius, après avoir récupéré le cuir, conclut l’action. Mais l’arbitre, alerté par le VAR, refusa le but pour une position de hors-jeu.

Juste avant la mi-temps, les Auriverdes, dominateurs de la première période, ont de nouveau frôlé le but : Matheus Cunha a repris un centre depuis l’aile, mais son tir a été repoussé sur la ligne.

Il a fallu attendre le temps additionnel de la première période pour que la Seleção double la mise (2-0) : un centre parfait de Bruno Guimarães a été coupé de la tête par Vinicius au second poteau.

En début de seconde période, les Écossais ont tenté de limiter la casse : une tête de Scott McTominay directement dans les gants d’Alisson, et une légère poussée sur Curtis Shankland non sanctionnée par un penalty.

Enfin, le Brésil a scellé l’issue de la rencontre : après une action éclatante initiée par Guimarães, Cunha n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but vide. L’avant-centre de Manchester United a ainsi signé son troisième but du tournoi.

À dix minutes de la fin, Ancelotti a fait entrer Neymar, qui disputait son 128e match international, son premier depuis octobre 2023.