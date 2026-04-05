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Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Le bourreau de Qadisiya s'empare du trône de Tony et met fin à la gloire de Ronaldo

Al Ittifaq vs Al Quadisiya
Al Ittifaq
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Al Nasr FC
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J. Quinones
C. Ronaldo
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Un nouveau doublé propulse la star mexicaine au sommet

Le Mexicain Julian Kenyonis, attaquant de Al-Qadsia, a continué à livrer des performances impressionnantes cette saison, après avoir inscrit un doublé magnifique face à Al-Ittifaq, dimanche soir.

Quionis a inscrit ce doublé lors de la défaite face à Al-Ittifaq (2-3), dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Grâce à ce doublé remarquable, Quionis porte son total à 26 buts, se hissant ainsi en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue professionnelle Roshen, à égalité avec l'Anglais Ivan Toney, la star d'Al-Ahli Jeddah.

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La brillante performance de Kenyonis a éclipsé celle de la légende portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, qui a lui aussi inscrit un doublé lors de cette même journée, menant son équipe à la victoire contre Al-Najma (5-2).

La saison actuelle est marquée par une lutte acharnée pour la tête du classement des buteurs de la compétition, Ronaldo ayant déjà remporté le Soulier d'or lors des deux dernières éditions avec respectivement 35 et 25 buts.

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