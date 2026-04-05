Le Mexicain Julian Kenyonis, attaquant de Al-Qadsia, a continué à livrer des performances impressionnantes cette saison, après avoir inscrit un doublé magnifique face à Al-Ittifaq, dimanche soir.

Quionis a inscrit ce doublé lors de la défaite face à Al-Ittifaq (2-3), dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Grâce à ce doublé remarquable, Quionis porte son total à 26 buts, se hissant ainsi en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue professionnelle Roshen, à égalité avec l'Anglais Ivan Toney, la star d'Al-Ahli Jeddah.

Lire aussi... Vidéo : Al-Faraj prédit le champion de la Ligue Roshen... et surprend Al-Hilal

La brillante performance de Kenyonis a éclipsé celle de la légende portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, qui a lui aussi inscrit un doublé lors de cette même journée, menant son équipe à la victoire contre Al-Najma (5-2).

La saison actuelle est marquée par une lutte acharnée pour la tête du classement des buteurs de la compétition, Ronaldo ayant déjà remporté le Soulier d'or lors des deux dernières éditions avec respectivement 35 et 25 buts.