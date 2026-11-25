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À l'Eintracht Francfort, tout le monde semble s'accorder sur la nécessité de construire un nouveau stade à l'avenir. Le projet est gigantesque.

Selon Sport Bild, l'Eintracht voudrait disposer d'un nouveau stade pour briller dans le cadre d'une éventuelle candidature à l'organisation de la Coupe du monde 2038 ou 2042. La Postbank-Arena, profondément rénovée en 2005 en vue de la dernière Coupe du monde organisée à ce jour en Allemagne, a pris de l'âge. Les supporters en ont eu un premier aperçu le week-end dernier en Bundesliga.

Lors de la victoire 1-0 contre Hoffenheim, la sonorisation du stade est tombée en panne. L'hymne du club, « Im Herzen von Europa », chanté a cappella, a certes donné des frissons dans les tribunes, mais l'incident a contrarié le président du directoire, Axel Hellmann.

« Ceux qui se demandent s'il faut se pencher sur la construction d'un nouveau stade, ou si le moment est mal choisi, ont eu un avant-goût de ce que cela signifie lorsqu'un stade entre dans sa troisième décennie », a-t-il déclaré en marge du match. Ses propos ont trouvé un écho favorable auprès de Mathias Beck, président du conseil de surveillance et du club.

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L'Eintracht Francfort va-t-il détrôner le Borussia Dortmund et son « Mur jaune » ?

« Nous sommes d'accord sur le fait que l'avenir du football, mais aussi celui du club et, par conséquent, de l'ensemble de l'Eintracht, dépendra de la question du stade », a déclaré Beck à Sport Bild. « Si nous ne nous en préoccupons pas aujourd'hui, nous risquons de manquer le bon moment pour engager suffisamment tôt les évolutions nécessaires. »

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Selon Sport Bild, l'Eintracht aurait déjà commandé une étude de faisabilité au cabinet d'architecture « AS+P Albert Speer + Partner GmbH ». Le projet porterait sur un nouveau stade d'une capacité de 75 000 à 80 000 spectateurs, avec notamment une augmentation du nombre de places debout. Celle-ci pourrait même atteindre un niveau record. La tribune des supporters locaux pourrait accueillir jusqu'à 25 000 personnes debout. Le « Mur jaune » du Borussia Dortmund perdrait alors sa particularité de plus grande tribune debout d'Europe, avec ses 24 500 places.

La date à laquelle les travaux pourraient commencer dépend de la ville, et le dossier pourrait s'avérer compliqué. Outre le nouveau stade, une nouvelle salle polyvalente destinée à accueillir des événements comme des concerts et des spectacles, ainsi que du hockey sur glace et du basket-ball, doit également voir le jour sur le site.