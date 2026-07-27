Dans une décision surprenante qui reflète la confiance du Bayern Munich en ses jeunes talents, le géant bavarois a arrêté son choix sur la promotion de son joueur de retour de prêt, Arijon Ibrahimovic, pour être le remplaçant direct de la star colombienne Luis Diaz la saison prochaine.

Selon les révélations du journaliste réputé Frank Linkesch, dans le magazine allemand « Kicker », la direction du Bayern a décidé de ne pas entrer sur le marché des transferts pour chercher un nouvel ailier gauche, après avoir échoué à recruter sa cible prioritaire Anthony Gordon, qui a préféré rejoindre le Barça.

Cela intervient au moment où les négociations d'Al-Hilal avec le Colombien Luis Diaz connaissent une avancée notable, l'agent du joueur négociant directement avec la direction du club saoudien pour boucler l'affaire lors du mercato estival actuel.

Des informations de presse avaient confirmé que Diaz figure en tête de la liste des priorités d'Al-Hilal cet été, après le succès du club dans le recrutement de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville en provenance de West Ham United.

Cette décision est intervenue après que le club a réussi à finaliser le transfert de l'attaquant Ismaël Saibari pour renforcer le poste de pointe, ouvrant ainsi la porte à Ibrahimovic pour obtenir une occasion en or de s'illustrer comme ailier gauche en remplacement de Diaz.

La direction du club bavarois compte beaucoup sur le joueur de 20 ans pour saisir sa première chance avec l'équipe première, après trois expériences en prêt.

Malgré deux passages peu concluants en Italie sous les maillots de Frosinone et de la Lazio, Ibrahimovic a livré une saison remarquée avec Heidenheim la saison dernière et, en dépit de la relégation de son équipe, il a terminé la saison en force en inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive lors des trois derniers matches.

L'international allemand des moins de 21 ans devrait rester dans les rangs du Bayern Munich, où il est lié par un contrat jusqu'en 2028, et portera le numéro 22 que possédait Raphaël Guerreiro la saison prochaine.