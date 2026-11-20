Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Jamal Musiala a fait son retour avec le Bayern Munich vendredi contre le FC Cologne (1-1), après deux mois d’absence. La direction du club reste très préoccupée par la situation du meneur de jeu de 23 ans, atteint d’un syndrome des absences, une forme d’épilepsie.

Musiala est entré en jeu vendredi à vingt minutes de la fin à l’Allianz Arena, où le Bayern a beaucoup déçu. L’entraîneur Vincent Kompany a en outre perdu ses joueurs vedettes Harry Kane et Michael Olise sur blessure en première période.

Musiala faisait son retour après deux mois d’absence dus à une blessure musculaire, mais c’est son trouble neurologique qui suscite les plus vives inquiétudes. Musiala s’est effondré deux fois en l’espace de quatre jours en août et, depuis, il n’a plus été le même, notamment en raison de ses blessures. Reste à savoir s’il retrouvera un jour son ancien niveau.

Karl-Heinz Rummenige, figure emblématique du club et membre du conseil de surveillance du Bayern, a exprimé ouvertement ses inquiétudes au sujet de Musiala après le match, au micro de Sky : « Il a des problèmes de santé, et c’est de notoriété publique. »

Publicité Publicité

Rummenige pense aussi à l’aspect financier. « Il est également de notoriété publique que son contrat porte sur des sommes très importantes. En tant que club, nous devons examiner comment gérer cette situation. Je pense que c’est responsable et tout à fait normal. »

Related Topics

Prochains matchs LIL Ligue des Champions 15:00 FCB Regarder

Musiala est sous contrat jusqu’à la mi-2030 et gagnerait environ 25 millions d’euros par an. Rummenige craint qu’il ne retrouve jamais son ancien niveau. « Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il lui sera difficile de revenir au niveau qu’il a montré par le passé. »

Rummenige est également interrogé sur la possibilité d’une baisse de salaire ou d’une vente de Musiala. « Je ne peux pas imaginer que Jamal quitte le club, ni qu’un autre club soit prêt à le recruter dans ces circonstances. »

Publicité

« C’est un problème. Je pense que nous avons abordé la situation avec beaucoup de délicatesse avec le joueur, et nous espérons tous son retour, idéalement dans la meilleure condition possible. »

Mais que se passera-t-il si cela ne se produit pas ? « Alors, nous devrons bien sûr encore prendre en compte les conséquences financières. Et je pense que c’est une décision que le directoire et le conseil de surveillance devront malheureusement prendre », conclut Rummenige.