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Où Mauro Icardi rejouera-t-il ? De nombreux supporters italiens se posent la question, alors que les informations évoquant un retour en Serie A de l'ancien attaquant de Galatasaray, désormais libre, se multiplient.

Como, l'AC Milan, la Juventus, Naples et même l'Inter sont régulièrement évoqués depuis ses déclarations. Pourtant, selon Bild en Allemagne, l'Italie pourrait ne pas être la destination de l'ancien capitaine de l'Inter qui, ces derniers jours, est entré dans le viseur du Bayern Munich.

UN JOUEUR LIBRE DE PREMIER PLAN : Icardi se retrouve sans contrat depuis l'expiration officielle de son bail avec Galatasaray, début juillet, les deux parties n'étant pas parvenues à la prolongation tant attendue. À l'époque, l'Argentin réclamait un contrat de plusieurs années pour un salaire proche des plus de 10 millions d'euros qu'il percevait déjà dans le cadre de son précédent accord.

UNE ATTAQUE DÉCIMÉE : Le Bayern Munich fait actuellement face à un problème évident en attaque, avec de nombreuses blessures. Celle de Harry Kane, surtout, devrait l'éloigner longtemps des terrains et suscite des inquiétudes à l'approche du début de l'année 2027. Le club s'est donc mis en quête d'un avant-centre capable de remplacer l'Anglais pendant son absence, d'accepter une place sur le banc à son retour et justifiant d'une solide expérience internationale. Icardi répond à tous ces critères.

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LES CLUBS ITALIENS : Comme évoqué, Icardi avait affirmé dans la presse s'être proposé à l'Inter, même pour y être le cinquième attaquant. Mais le club ne cherche pas actuellement de buteur à ajouter à son effectif. L'AC Milan se tourne vers des profils bien plus jeunes et la Juventus s'interroge sur la possibilité de l'intégrer avec Luciano Spalletti. Allegri ne dirait pas non à sa venue à Naples comme doublure de Hojlund, mais Como pourrait être la destination la plus envisageable : la blessure de Kean est plus grave que prévu et le club devra recruter une doublure pour Douvikas.