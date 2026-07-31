Le Bayern Munich ouvre le feu sur les clubs de Bundesliga

Rouven Kaspar, directeur du marketing du Bayern Munich, a adressé de vives critiques aux clubs de la Bundesliga, le championnat allemand, les appelant à consentir de plus grands efforts pour se promouvoir à l'échelle mondiale, marchant ainsi sur les traces de Jan-Christian Dreesen, le président du club bavarois.

Ces déclarations interviennent avant le déplacement de la délégation du géant bavarois pour sa dixième tournée estivale sur le continent asiatique, Kaspar estimant qu'il existe une immense insuffisance dans le plan de rayonnement international du football allemand comparé aux autres grands championnats.

Dans des propos rapportés par le site « Sky Sports », Kaspar a critiqué la passivité qui caractérise les clubs allemands : « Après la fin de la saison, Leipzig a effectué une tournée à l'étranger, et cet été seuls le Bayern Munich et Dortmund parcourent le monde, tandis que Paderborn s'envolera vers les États-Unis en septembre. C'est bien trop peu ! Les clubs de Bundesliga doivent réfléchir de manière plus stratégique. »

Il a ajouté, en soulignant la supériorité anglaise : « Les Anglais sillonnent le monde, ce qui signifie que les clubs allemands doivent eux aussi prendre des initiatives. On ne peut pas rester à la maison et se plaindre ensuite de la baisse des revenus ; si vous ne faites rien, vous n'obtiendrez rien », insistant sur la nécessité de franchir les frontières pour rehausser le niveau de visibilité et de présence du football allemand à l'international.

Le responsable du Bayern Munich a pointé le recul des recettes de diffusion télévisée sur des marchés vitaux, déclarant : « Il est regrettable que la baisse des revenus médiatiques dans des pays comme les États-Unis et le Japon soit devenue une réalité, mais c'est une raison supplémentaire qui invite la Ligue à travailler avec nous pour trouver des mécanismes stratégiques afin de renforcer les activités, car le Bayern Munich ne peut pas voyager partout tout seul. »

Ces déclarations interviennent à un moment où les recettes de la Bundesliga issues des contrats internationaux s'établissent à 218 millions d'euros pour les droits télévisés et à 302 millions d'euros au total avec les partenariats, un chiffre dérisoire face à la Premier League anglaise, qui réalise environ dix fois ce montant, et à la Liga espagnole, qui en réalise le triple.

Dans le cadre de sa tournée asiatique, le Bayern Munich se rend sur l'île de Jeju en Corée du Sud, puis à Hong Kong jusqu'au 8 août, où il disputera deux matchs amicaux face au Jeju SK le 4 août et à Aston Villa, en Angleterre, le 7 août.

Au sujet des plans propres au géant bavarois pour son expansion à l'étranger, Kaspar a conclu ses propos en déclarant : « Nos marchés cibles sont clairement définis ; sur les deux continents américains, nous nous sommes concentrés jusqu'à présent sur l'Amérique du Nord et centrale, mais l'Amérique du Sud devient de plus en plus intéressante. Et en Asie, c'est clair également : nous devons tourner notre regard vers l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, et y tenter de nouvelles expériences. »