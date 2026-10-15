Un grand joueur se doit d’avoir sa propre célébration : Nicolas Jackson se plante devant la caméra de télévision, le visage impassible, tend le pouce à l’horizontale et le tourne d’abord lentement vers le haut, avant de le pointer brusquement vers le bas. Il complète sa mise en scène par un geste de décapitation qui, dans d’autres championnats, comme l’a montré le cas de Paris Brunner à Monaco, peut même entraîner une longue suspension.

Ce n’est pas le cas en Premier League, où Jackson évolue de nouveau cette saison. À l’été 2025, le FC Chelsea, par la voix de son entraîneur Enzo Maresca, ne voyait plus de possibilité de poursuivre sa collaboration avec l’attaquant, qui a finalement rejoint le Bayern Munich en prêt pour être la doublure de Harry Kane.

Il y a livré des prestations correctes, avec onze buts et quatre passes décisives en 34 matches officiels. Mais, aux yeux du Bayern, ses performances ne justifiaient pas non plus de le recruter définitivement pour les 65 millions d’euros fixés dans l’accord. Une décision compréhensible : Jackson ne s’était pas imposé comme le successeur à long terme de Harry Kane, encore indéboulonnable à l’heure actuelle.

Il est donc retourné au FC Chelsea, qui n’a pas revu ses exigences financières à la baisse malgré l’absence de perspectives offertes à Jackson à Stamford Bridge. Fin août, Aston Villa est finalement passé à l’action : le club avait un besoin urgent de remplacer Ollie Watkins, parti jouer ailleurs, à la pointe de l’attaque. Le club de Birmingham a déboursé 55 millions d’euros pour Jackson, une somme qui pourrait grimper à 75 millions d’euros avec les bonus liés aux performances.

Comment Aston Villa et Nicolas Jackson ont-ils débuté la saison ?

Sur le plan personnel, Jackson réussit son début de saison, même si Villa, cinquième en partant de la fin en Premier League, ne va pas du tout bien, du moins en championnat. Il a marqué cinq buts en huit matches officiels avec son nouveau club, dont deux cette semaine lors de la convaincante victoire 6-0 contre Fenerbahçe en Ligue des champions. Il a de nouveau ponctué le tout de sa célébration si particulière. Il n’en a toujours pas donné d’explication, alimentant ainsi les spéculations sur Internet. L’interprétation la plus évidente : il s’agirait d’un geste de « Gladiator ». Le pouce baissé et le geste mimant une gorge tranchée signifieraient que la mort du combattant vaincu est réclamée. Cela ne rend pas la célébration plus élégante, mais plus singulière.

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La façon dont Jackson célèbre ses buts importera peu aux supporters de Villa. Ce qui compte pour eux, c’est que l’un de leurs grands espoirs, aux côtés de Leon Goretzka, qui, après son départ du Bayern Munich, a fait ses débuts cette saison contre Fenerbahçe après une longue période d’absence pour blessure, continue de marquer. Les conditions sont réunies, puisque Jackson a retrouvé, chez le vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, son entraîneur préféré : il avait déjà travaillé avec Unai Emery à Villarreal, il y a plusieurs années, et remporté la Ligue Europa sous ses ordres. « Jouer pour cet entraîneur est très important », a-t-il déclaré à propos d’Emery.

Emery mise systématiquement sur Jackson en attaque. C’est aussi parce qu’après un important remaniement de l’effectif cet été, il manque d’autres options de qualité. Le Sénégalais de 25 ans doit encore convaincre les sceptiques qui subsistent : « S’il est vraiment si bon, pourquoi ne s’est-il pas imposé à Chelsea ? », a demandé cette semaine Bryan King, ancien recruteur de Villa, à Football Insider.

Les supporters de Villa ne veulent pas entendre la réponse à cette question tant que Jackson marque et célèbre ses buts à sa manière si particulière, même si celle-ci n’est pas spécialement de bon goût.