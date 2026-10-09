Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a affirmé qu'il n'y avait pas de nouveauté majeure dans les négociations pour la prolongation du contrat de l'attaquant anglais Harry Kane, tout en insistant sur son grand optimisme quant au déroulement des discussions avec le capitaine des Three Lions.

Les déclarations de Freund interviennent en réponse aux informations de la presse allemande, qui a fait circuler en début de semaine des nouvelles faisant état d'un accord de principe de Kane sur les termes d'un nouveau contrat courant jusqu'en 2029.

Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi aux côtés de l'entraîneur Vincent Kompany, les interrogations sur un possible blocage de l'opération ont été levées, Freund déclarant, selon les propos rapportés par le site ESPN : « Toutes les possibilités restent envisageables tant que le contrat n'est pas officiellement signé, et il n'y a pas de développement nouveau pour le moment. »

Le directeur sportif du club bavarois a ajouté : « Les discussions se déroulent très bien et nous sommes très positifs. Tout le monde sait à quel point nous tenons à prolonger son contrat, et Harry se sent très bien ici à Munich. »

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Kane, âgé de 33 ans, affiche un niveau exceptionnel depuis son arrivée au Bayern Munich en provenance de Tottenham en 2023. Il a inscrit 152 buts en 154 matchs et a remporté le titre de meilleur buteur du championnat d'Allemagne lors de chaque saison à laquelle il a pris part, conduisant le club bavarois au sacre en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne la saison dernière.

Kane avait égalé le record de participations en atteignant 125 matchs internationaux avec l'équipe d'Angleterre mardi dernier, couronnant l'événement en inscrivant deux buts lors de la victoire 3-0 face à la République tchèque.

Ces performances de haut niveau le placent parmi les principaux candidats au Ballon d'Or, dont les résultats seront annoncés dans la capitale britannique, Londres, plus tard ce mois-ci.

Alors que son coéquipier Michael Olise figure également sur la liste des candidats à la distinction, l'entraîneur Kompany a minimisé l'importance du débat sur les chances de ses joueurs, en déclarant : « Je pense que la décision est déjà prise, n'est-ce pas ? Donc je ne peux rien changer, quoi que je dise. Je suis désolé, mais le Ballon d'Or n'occupe pas mes pensées au quotidien, et toute ma concentration est aujourd'hui tournée vers le match contre Augsbourg demain samedi. »

Kompany a poursuivi : « J'espère qu'un joueur du Bayern le remportera, mais le plus important pour moi reste bien sûr de remporter des titres avec l'équipe. Je connais bien Harry et Michael, ils pensent de la même manière, et c'est ce qui nous distingue en tant qu'équipe unie. »

À propos des informations liant l'attaquant français à un transfert au Real Madrid, Freund a exprimé la totale sérénité du Bayern quant à l'avenir de l'ancien joueur de Crystal Palace.

Freund a déclaré à ce sujet : « Michael a connu une progression remarquable chez nous et il est désormais l'un des meilleurs joueurs du monde. Nous sommes très heureux de l'avoir dans notre équipe, et son contrat court jusqu'en 2029, donc il n'y a aucune pression sur nous. Il se sent très bien au Bayern Munich, nous sommes en discussions continues avec lui et, comme je l'ai dit, rien ne justifie de se précipiter. »