Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le FC Barcelone s’intéresse toujours de très près à Ruud Nijstad. Le défenseur de 18 ans du FC Twente est considéré comme le principal candidat pour renforcer sa défense.

Bien qu’il n’ait que 18 ans, Nijstad a débuté tous les matches de Twente cette saison. La saison dernière, il avait déjà atteint la barre des 20 rencontres.

Les progrès de Nijstad n’ont pas échappé au Barça. Le club recherche activement un défenseur central gaucher et prospecte pour cela en Eredivisie.

Selon SPORT, le club considère Youri Baas comme un renfort potentiel. Le nom de Nijstad est lui aussi associé depuis quelque temps à un transfert au Spotify Camp Nou.

Publicité Publicité

L’été dernier, le directeur technique Erik ten Hag avait réussi à retenir Nijstad à Enschede en lui proposant un contrat amélioré. Il reste donc incertain que Nijstad termine la saison à Twente.

Le Barça n’est pas seul sur le coup : le Bayern et Chelsea sont également à l’affût, rapporte Relevo ce jeudi. Eux aussi envisagent de faire une offre cet hiver.

Selon Transfermarkt, Nijstad vaut 18 millions d’euros. Le montant exact réclamé par Twente pour le défenseur reste toutefois inconnu.

Publicité

Lors de la dernière trêve internationale, Nijstad a rejoint les Espoirs néerlandais. Il faisait partie du groupe appelé à affronter le Danemark pour décrocher un billet pour l’Euro Espoirs.

Il a finalement dû se contenter du banc lors des deux rencontres. Les Pays-Bas se sont néanmoins imposés 5-3 sur l’ensemble des deux matches et ont ainsi obtenu leur place à l’Euro.