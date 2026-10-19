Angel Alarcon commence à récolter les fruits de son pari : quitter le FC Barcelone pour aller chercher du temps de jeu.

Alarcon a été le héros de la victoire de son club, l'Utrecht, face au Twente sur le score de 2-1, en inscrivant deux buts qui ont permis à son équipe de renverser la rencontre et d'engranger 3 points très importants en championnat des Pays-Bas.

Selon le journal Sport, le Barça continue de suivre la progression d'Alarcon, puisqu'il conserve encore 25 % de la valeur d'une éventuelle future vente. Le club catalan garde donc un œil sur ce qui pourrait se transformer en revenu financier supplémentaire.

La situation se précisera à la fin de la saison. Porto conserve de son côté une option de rachat du joueur pour 3 millions d'euros, en plus de détenir également 25 % de la valeur d'un futur transfert.

Pour en revenir au déroulé de la rencontre, après l'ouverture du score du Twente en première période, Alarcon est apparu dès le début de la seconde mi-temps pour inscrire le but de l'égalisation.

À la 63e minute, l'Espagnol a de nouveau démontré sa capacité à faire la différence. Il a reçu le ballon sur le côté gauche, s'est joué de son défenseur, puis a trouvé le chemin des filets adverses d'une frappe croisée. Son deuxième but a parachevé le retour de son équipe au score.

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Ce doublé n'arrive pas par hasard : Angel Alarcon avait déjà marqué lors de la victoire 3-1 contre Willem II, portant son total à 3 buts sur les deux dernières rencontres.

Les contributions d'Angel Alarcon jouent un rôle décisif pour l'Utrecht, vainqueur de trois de ses quatre derniers matches, qui trouve désormais en ce jeune attaquant un élément dont l'influence grandit avec le temps.

Angel Alarcon est passé par les rangs de l'académie de la Masia et a déjà joué avec l'équipe première du Barça, avant de quitter le club catalan pour rejoindre l'équipe réserve de Porto.

Au Portugal, il a trouvé un environnement propice pour continuer à progresser, a affiché un bon niveau et a commencé à se rapprocher de l'équipe première, une étape importante pour retrouver de la visibilité et attirer l'intérêt d'autres clubs.

Son étape suivante a été l'Utrecht, qu'il a rejoint en janvier 2026 sous forme de prêt en provenance de Porto, avec une clause permettant l'achat de son contrat.

Le championnat des Pays-Bas apparaissait comme une occasion de poursuivre sa progression et de jouer plus régulièrement. Aujourd'hui, ses dernières prestations commencent à traduire ces progrès en chiffres et en résultats concrets.

À 22 ans, Alarcon attire de nouveau les regards grâce à sa capacité à dribbler, à faire la différence et à son sens du but.