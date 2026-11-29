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Le FC Barcelone suit de près un jeune talent argentin en pleine ascension. Le club catalan est entré dans la course pour recruter Simón Escobar (17 ans), latéral gauche et capitaine de l'Argentine des moins de 17 ans, qui brille lors de la Coupe du monde U17 actuellement disputée au Qatar.

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La Coupe du monde des moins de 17 ans offre une occasion idéale de découvrir les jeunes talents qui émergent aux quatre coins du monde. C'est pourquoi le Barça suit la compétition de près, à la recherche d'opportunités pour renforcer ses équipes de jeunes.

L'an dernier, le Barça avait déjà placé sous surveillance l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim (18 ans) et l'ailier belge Jesse Bisiwu (18 ans), avant de parvenir à les recruter tous les deux.

Dans ce contexte, des médias anglais font état de l'intérêt du Barça pour Simón Escobar, le latéral gauche qui porte le brassard de capitaine de l'Argentine des moins de 17 ans.

Le jeune joueur prometteur, qui évolue à Vélez Sarsfield, a disputé deux matchs dans le tournoi jusqu'ici, au cours desquels il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Une prestation qui a attiré l'attention des recruteurs du club catalan.

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Selon le média anglais TEAMtalk, le Barça est entré dans la course à la signature d'Escobar, aux côtés de Chelsea et de Brighton.

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Malgré son jeune âge, Simón Escobar a déjà disputé 15 matchs avec l'équipe première de Vélez Sarsfield, et il a également participé à des entraînements de la sélection argentine A sous la direction de Lionel Scaloni.

Le joueur se distingue aussi par sa capacité à évoluer plus haut sur le côté gauche, ce qui renforce sa polyvalence sur le terrain.

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L'avenir d'Escobar s'annonce prometteur, mais un transfert vers un autre club à court terme ne sera pas chose facile.

Le joueur a prolongé son contrat avec Vélez en octobre dernier jusqu'à fin 2028. Il devra en outre attendre sa majorité, le 17 juillet prochain, pour pouvoir rejoindre le football européen.

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Le rapport ajoute que Vélez Sarsfield n'a aucunement l'intention de vendre Escobar. Le club argentin le considère comme l'un des éléments importants de son projet et comme l'un des joueurs sur lesquels il compte pour faire progresser l'équipe dans les années à venir.

Reste à savoir jusqu'où ira l'intérêt du Barça pour Simón Escobar, et si le club catalan parviendra à dénicher d'autres talents lors de cette Coupe du monde des moins de 17 ans, où son joueur Ebrima Tunkara se montre déjà à son avantage.