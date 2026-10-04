Le Barça humilie le Real avec une victoire sans précédent dans le Clasico féminin

Le FC Barcelone a signé une large victoire face à son rival de toujours, le Real Madrid, sur le score de 7-0 dimanche soir, au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre du championnat d'Espagne féminin.

Claudia Pina a été l'incontestable vedette de ce Clasico, après avoir réussi à inscrire 4 buts.

Le journal Marca est revenu sur les temps forts de ce Clasico, en soulignant que les Barcelonaises, menées par Pina, ont décroché la plus large victoire de l'histoire des Clasicos face au Real.

Le Barça a ainsi creusé l'écart à 5 points, portant son total à 18 points en tête du classement, tandis que le Real Madrid reste bloqué à 13 points.

Le FC Barcelone a enfermé le Real Madrid dans son camp dès le coup de sifflet initial. Grâce à un pressing haut, auquel s'est ajoutée une prestation parfaite dans la passe et la construction du jeu, le club catalan a esquissé les contours du match idéal avec un but précoce signé Pina après seulement 227 secondes.

La joueuse a récupéré le ballon à l'entrée de la surface de réparation et s'est infiltrée dans la zone en profitant du laisser-aller défensif de la formation madrilène, avant de tromper Frohms de son pied gauche.

Cristóbal a sauvé le Real Madrid d'un but tout fait, en détournant une frappe de Guijarro à courte distance, que le public avait déjà commencé à célébrer.

Quant à la tentative du Real Madrid de revenir dans la partie, elle est restée une simple tentative, puisque ses principaux éléments offensifs, Schröder et Caicedo en tête, ont complètement disparu, tandis que le FC Barcelone imposait sa domination, que ce soit par la possession ou par les contre-attaques.

C'est de l'une de ces contre-attaques qu'est venu le deuxième but, Pina exploitant le ballon repoussé après une première tentative de Pajor pour l'envoyer au fond des filets et creuser l'écart en faveur du FC Barcelone.

Claudia Pina a complété son triplé personnel, après avoir réalisé un une-deux avec Guijarro, avant de battre Frohms d'une frappe puissante du pied droit.

Le FC Barcelone a poursuivi sa supériorité avec le quatrième but inscrit par Graham, à la suite d'un échange de balle avec Pajor, d'un dribble devant Lakrar, puis d'une superbe finition de l'action.

La première période s'est achevée sur le quatrième but de Pina et le cinquième du FC Barcelone, la joueuse ayant de nouveau trouvé l'entente avec Pajor et s'étant débarrassée d'une touche habile des défenseuses du Real Madrid, avant de marquer d'une nouvelle superbe manière.

La seconde période a débuté de la même façon qu'avait pris fin la première. Guijarro a adressé un long ballon qui a placé Graham face au but, la Norvégienne contrôlant le ballon pour l'offrir à Pajor, qui a inscrit le sixième but de la soirée.

Le FC Barcelone a continué de pousser à la recherche de nouveaux buts, Schertenleib apparaissant avec une frappe en pleine lucarne du pied droit depuis l'extérieur de la surface, pour surprendre Frohms et secouer ses filets du septième but.



