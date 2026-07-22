Le FC Barcelone a identifié sa première alternative en cas d'échec de la signature de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, durant le mercato estival en cours, alors que la direction catalane cherche à renforcer sa ligne offensive.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », l'Uruguayen Darwin Nuñez, attaquant d'Al-Hilal, est actuellement l'option la plus adaptée pour la direction du Barça en cas d'échec du dossier Alvarez, qui reste une priorité absolue pour le club malgré le refus officiel de l'Atlético Madrid.

Le journal a précisé que la direction d'Al-Hilal est ouverte au départ de Nuñez, affirmant que le joueur dispose d'offres de clubs turcs et étrangers, et que les négociations avancent bien pour le moment, d'autant que l'entraîneur Simone Inzaghi souhaite renforcer l'effectif de l'équipe avec plusieurs recrues durant la période à venir.

Nuñez (26 ans) a surpris le milieu du football en reprenant les entraînements d'Al-Hilal il y a quelques jours, à l'issue de la période de repos suivant la Coupe du monde, et ce malgré les longs mois de négociations autour d'une résiliation à l'amiable de son contrat.

Nuñez et ses agents continuent de suivre de près les démarches du Barça, le club catalan étant à la recherche d'un nouvel attaquant en raison de l'incertitude entourant l'avenir de Ferran Torres et de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le recruter.

Nuñez est considéré comme une option « peu coûteuse » pour le Barça, étant donné la possibilité de le signer à un prix modique, après avoir rejoint le stage de préparation d'Al-Hilal en Autriche vendredi dernier, dans l'attente que son sort soit tranché.

L'avenir de l'attaquant uruguayen à Al-Hilal reste flou, d'autant qu'il n'a disputé aucun match officiel depuis le 16 février dernier, après avoir été écarté de la liste des joueurs étrangers en championnat saoudien et en coupes nationales pour permettre l'enregistrement de Karim Benzema, ses apparitions se limitant à la Ligue des champions asiatique.

Son maintien reste incertain, dans la mesure où le même staff technique, dirigé par Simone Inzaghi, celui-là même qui avait décidé de l'écarter, demeure en place, ce qui ouvre la porte à un possible retour en Europe par la voie du Barça.