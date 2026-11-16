Le Barça en a profité ! Des accusations retentissantes ébranlent l'arbitrage espagnol après la nuit de la 107e minute

Partager Suivez GOAL sur Google

Le Deportivo La Corogne a publié un communiqué officiel dans lequel il a critiqué l'arbitrage d'Elizabeth Calf Valentin lors de son match face au Barça, exprimant sa colère après l'ajout d'un long temps additionnel en seconde période, la rencontre s'étant prolongée jusqu'à la 107e minute et ayant été marquée par le but égalisateur du club catalan.

Publicité

Le club galicien a estimé que la prolongation de la rencontre au-delà du temps imparti était inacceptable, après que le corps arbitral eut annoncé 8 minutes de temps additionnel, avant que le jeu ne se poursuive pendant 9 minutes supplémentaires et que le Barça n'inscrive le but égalisateur (1-1) à la 102e minute.

Le Deportivo a précisé, dans son communiqué publié à l'issue de la rencontre disputée hier dimanche, dans le cadre de la 11e journée du championnat d'Espagne féminin, que la gestion du temps avait directement influé sur le déroulement du match et sur son résultat final, réclamant aux instances compétentes de réexaminer l'incident et de fournir des explications à son sujet.

La prolongation de la rencontre jusqu'à la 107e minute est injustifiée

Le communiqué du club indique : « Le Deportivo exprime son profond mécontentement et son rejet catégorique de l'arbitrage lors du match de dimanche face au Barça, en raison notamment de la mauvaise gestion du temps additionnel, qui a directement influé sur le déroulement du match et sur son résultat final ».

Publicité Publicité

Et d'ajouter : « Alors que le score indiquait une avance du Deportivo d'un but à zéro, le corps arbitral a annoncé 8 minutes de temps additionnel en seconde période, cette période devant débuter à la 92e minute, ce qui signifie que le match était censé se terminer à la 100e minute. Mais la rencontre s'est poursuivie, de manière incompréhensible et injustifiée, jusqu'à la 107e minute, après que le Barça eut inscrit le but égalisateur à la 102e minute, soit après le dépassement du temps additionnel ».

Related Topics

Le club a affirmé que cette prolongation ne reposait, selon lui, sur aucune justification objective, estimant qu'elle soulevait des questions quant à l'intégrité de la compétition, d'autant que l'incident est survenu après deux journées précédentes au cours desquelles, selon lui, son équipe a été lésée par des décisions arbitrales.

Le Deportivo a souligné que plus de quatre mille spectateurs avaient suivi le match depuis les tribunes et avaient été témoins de ce qu'il a qualifié de préjudice subi par l'équipe, affirmant que ses supporters et ses joueuses méritaient le respect et l'égalité des chances.

Publicité

Des revendications pour une révision de l'arbitrage

Le club galicien a insisté sur le fait que le football féminin méritait les mêmes critères de professionnalisme et les mêmes garanties concurrentielles appliqués dans les autres compétitions, estimant que le développement du championnat passait par l'amélioration de la qualité de l'arbitrage, l'uniformisation des critères et le renforcement de la confiance des clubs dans la gestion des compétitions.

Publicité

Le Deportivo a réclamé aux instances compétentes d'analyser ce qui s'est passé durant le match, de fournir les explications nécessaires et de prendre les mesures permettant d'éviter la répétition de tels incidents, affirmant que son attachement au football féminin ne l'empêcherait pas de contester les décisions qu'il juge préjudiciables à ses joueuses ou portant atteinte à l'intégrité de la compétition.