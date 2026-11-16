Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
imago-sport-1082238611.jpgIMAGO
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Le Barça en a profité ! Des accusations retentissantes ébranlent l'arbitrage espagnol après la nuit de la 107e minute

Suivez GOAL sur Google

Le Deportivo La Corogne a publié un communiqué officiel dans lequel il a critiqué l'arbitrage d'Elizabeth Calf Valentin lors de son match face au Barça, exprimant sa colère après l'ajout d'un long temps additionnel en seconde période, la rencontre s'étant prolongée jusqu'à la 107e minute et ayant été marquée par le but égalisateur du club catalan.

Publicité

Le club galicien a estimé que la prolongation de la rencontre au-delà du temps imparti était inacceptable, après que le corps arbitral eut annoncé 8 minutes de temps additionnel, avant que le jeu ne se poursuive pendant 9 minutes supplémentaires et que le Barça n'inscrive le but égalisateur (1-1) à la 102e minute.

Le Deportivo a précisé, dans son communiqué publié à l'issue de la rencontre disputée hier dimanche, dans le cadre de la 11e journée du championnat d'Espagne féminin, que la gestion du temps avait directement influé sur le déroulement du match et sur son résultat final, réclamant aux instances compétentes de réexaminer l'incident et de fournir des explications à son sujet.

La prolongation de la rencontre jusqu'à la 107e minute est injustifiée

Le communiqué du club indique : « Le Deportivo exprime son profond mécontentement et son rejet catégorique de l'arbitrage lors du match de dimanche face au Barça, en raison notamment de la mauvaise gestion du temps additionnel, qui a directement influé sur le déroulement du match et sur son résultat final ».

Publicité
Publicité

Et d'ajouter : « Alors que le score indiquait une avance du Deportivo d'un but à zéro, le corps arbitral a annoncé 8 minutes de temps additionnel en seconde période, cette période devant débuter à la 92e minute, ce qui signifie que le match était censé se terminer à la 100e minute. Mais la rencontre s'est poursuivie, de manière incompréhensible et injustifiée, jusqu'à la 107e minute, après que le Barça eut inscrit le but égalisateur à la 102e minute, soit après le dépassement du temps additionnel ».

Related Topics

Prochains matchs
BAR

BAR

Ligue des Champions

19 nov. 2026

SER

SER

BAD

BAD

Liga F

21 nov. 2026

DEP

DEP

Le club a affirmé que cette prolongation ne reposait, selon lui, sur aucune justification objective, estimant qu'elle soulevait des questions quant à l'intégrité de la compétition, d'autant que l'incident est survenu après deux journées précédentes au cours desquelles, selon lui, son équipe a été lésée par des décisions arbitrales.

Le Deportivo a souligné que plus de quatre mille spectateurs avaient suivi le match depuis les tribunes et avaient été témoins de ce qu'il a qualifié de préjudice subi par l'équipe, affirmant que ses supporters et ses joueuses méritaient le respect et l'égalité des chances.

Publicité

Des revendications pour une révision de l'arbitrage

Le club galicien a insisté sur le fait que le football féminin méritait les mêmes critères de professionnalisme et les mêmes garanties concurrentielles appliqués dans les autres compétitions, estimant que le développement du championnat passait par l'amélioration de la qualité de l'arbitrage, l'uniformisation des critères et le renforcement de la confiance des clubs dans la gestion des compétitions.

Publicité

Le Deportivo a réclamé aux instances compétentes d'analyser ce qui s'est passé durant le match, de fournir les explications nécessaires et de prendre les mesures permettant d'éviter la répétition de tels incidents, affirmant que son attachement au football féminin ne l'empêcherait pas de contester les décisions qu'il juge préjudiciables à ses joueuses ou portant atteinte à l'intégrité de la compétition.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

Voir le profil de l'auteur