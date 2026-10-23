Dans un geste de fidélité, le FC Barcelone a célébré le sacre de la star argentine Lionel Messi, lauréat du prix Princesse des Asturies du sport 2026, dans un message empreint de fierté et d'émotion.

Le communiqué du club catalan est intervenu quelques instants après que Messi a reçu ce prestigieux prix au théâtre Campoamor, dans la ville d'Oviedo, devenant ainsi le premier footballeur de l'histoire à le remporter à titre individuel.

Le club catalan a déclaré dans son communiqué : « Félicitations à Lionel Messi pour l'obtention du prix Princesse des Asturies du sport 2026, une reconnaissance pleinement méritée de ton talent exceptionnel, qui a laissé une empreinte indélébile sur le terrain comme en dehors, et qui a fait de toi un modèle dans le monde du football grâce à ton excellence, ton engagement envers le sport et ta solidarité. »

Le communiqué a ajouté, dans un message touchant qui évoque une histoire commune inoubliable : « Une carrière riche en succès, au cours de laquelle le FC Barcelone a fait partie intégrante de ta vie et de ton histoire, un lien étroit qui constitue une partie de l'héritage du club, et ton attachement à celui-ci restera une source de fierté éternelle. »

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Ce communiqué reflète la grande considération que le Barça porte à sa star historique, qui a passé plus de deux décennies au sein du club et a remporté avec lui tous les titres possibles avant son départ.

Le sacre de Messi au prix Princesse des Asturies, décerné en reconnaissance de son parcours sportif, de sa solidarité et de son humilité, constitue une reconnaissance officielle espagnole de la valeur d'une légende qui a bâti une grande partie de sa gloire sur les pelouses espagnoles, et qui a laissé un héritage qui restera à jamais gravé dans la mémoire du club et de ses supporters.



