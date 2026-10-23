Cristiano Ronaldo a contribué par un but à la victoire 1-3 d’Al-Nassr sur Al-Faisaly. Le Portugais de 41 ans a ainsi inscrit le 982e but officiel de sa carrière, même si sa réalisation a suscité quelques débats après le match. Il est désormais établi que le but reste attribué à Ronaldo, qui s’est encore rapproché de la barre des mille buts.

Al-Nassr a très bien entamé ce déplacement et a rapidement pris l’avantage. Abdullah Al-Hamdan a ouvert le score sur une passe de Sadio Mané, envoyant le ballon au fond des filets. Les visiteurs sont donc rentrés aux vestiaires avec une avance de 0-1.

Peu après la pause, Ronaldo a semblé apporter sa contribution à la victoire. À la 49e minute, João Félix a adressé un centre précis devant le but, où son compatriote portugais était prêt à frapper. Ronaldo a placé sa tête sur le ballon, qui a fini au fond des filets : 0-2.

Le but a toutefois suscité un débat sur la question de savoir s’il devait réellement être attribué à Ronaldo. L’attaquant a en effet prolongé de la tête le centre de Félix, avant que le ballon ne heurte directement le défenseur Jiroto et ne finisse dans le but. Sur les réseaux sociaux, certains se sont donc demandé s’il s’agissait d’un but de Ronaldo ou d’un but contre son camp.

Pour trancher, il faut surtout déterminer si la tête de Ronaldo se dirigeait déjà vers le but avant qu’Andrei Girotto ne dévie le ballon. Le doute est désormais levé : sur le site officiel et dans le centre de match de la Saudi Pro League, Ronaldo figure toujours comme buteur. Les médias locaux confirment également que l’arbitre a attribué le but au Portugais sur la feuille de match officielle.

Al-Faisaly ne s’est toutefois pas laissé mener à l’abattoir sans réagir. À la 66e minute, Théo Bongonda a relancé le suspense en réduisant l’écart : 1-2. Al-Nassr a donc encore dû batailler en fin de match pour préserver sa victoire.

Un peu plus de dix minutes avant la fin, Ângelo Gabriel a définitivement levé toute incertitude sur le résultat. Entré en jeu, il a reçu une passe d’Al-Hamdan et a enroulé magnifiquement le ballon dans le petit filet opposé. Il a ainsi fixé le score final à 1-3 et assuré les trois points à Al-Nassr.



