La participation de la star anglaise Jordan Henderson dans le onze de l'entraîneur Xabi Alonso aujourd'hui avec Chelsea face à Sunderland a été marquée par une coïncidence rare, qui a ramené le milieu de terrain anglais à l'un de ses plus anciens souvenirs footballistiques, au moment même où il atteignait un chiffre historique au terme d'un parcours de plus de 18 ans entre les terrains et les clubs.

Jordan Henderson a réalisé une performance remarquable en atteignant la 700e rencontre de sa carrière en club, face à Sunderland, dans une coïncidence historique qui a rappelé son tout premier match au niveau de l'équipe première de Sunderland, lequel l'avait opposé à Chelsea 18 ans et 7 jours plus tôt, selon les données d'Opta.

Selon les statistiques du site Transfermarkt, le milieu de terrain anglais a disputé 700 matches avec 7 clubs différents, en tête desquels Liverpool, dont il a porté le maillot à 492 reprises, suivi de Sunderland avec 79 matches, puis de l'Ajax Amsterdam avec 57 matches et de Brentford avec 34 matches.

Henderson a également participé à 19 matches avec Al-Ettifaq en Arabie saoudite et à 13 matches sous le maillot de Coventry City, avant de disputer son sixième match avec Chelsea, aujourd'hui, au stade du « Light », où il a atteint ce chiffre particulier.

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