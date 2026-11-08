Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Traduit par

Le 700e match : une coïncidence historique ramène Henderson 18 ans en arrière

Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League
J. Henderson
Angleterre

Chelsea et Sunderland bouclent la boucle, et Liverpool se taille la part du lion !

La participation de la star anglaise Jordan Henderson dans le onze de l'entraîneur Xabi Alonso aujourd'hui avec Chelsea face à Sunderland a été marquée par une coïncidence rare, qui a ramené le milieu de terrain anglais à l'un de ses plus anciens souvenirs footballistiques, au moment même où il atteignait un chiffre historique au terme d'un parcours de plus de 18 ans entre les terrains et les clubs.

Jordan Henderson a réalisé une performance remarquable en atteignant la 700e rencontre de sa carrière en club, face à Sunderland, dans une coïncidence historique qui a rappelé son tout premier match au niveau de l'équipe première de Sunderland, lequel l'avait opposé à Chelsea 18 ans et 7 jours plus tôt, selon les données d'Opta.

Selon les statistiques du site Transfermarkt, le milieu de terrain anglais a disputé 700 matches avec 7 clubs différents, en tête desquels Liverpool, dont il a porté le maillot à 492 reprises, suivi de Sunderland avec 79 matches, puis de l'Ajax Amsterdam avec 57 matches et de Brentford avec 34 matches.

Henderson a également participé à 19 matches avec Al-Ettifaq en Arabie saoudite et à 13 matches sous le maillot de Coventry City, avant de disputer son sixième match avec Chelsea, aujourd'hui, au stade du « Light », où il a atteint ce chiffre particulier.

Vidéo : hors du top 30 ! Grand choc au classement mondial du championnat saoudien

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google