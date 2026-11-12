Lautaro Martinez renonce à ses jours de repos pour l’Inter

Un calendrier particulièrement chargé attend l’Inter : neuf matches en l’espace d’un mois, de son retour sur le terrain face à l’équipe de Bergame jusqu’à Noël. Cinq rencontres de championnat, deux matches de Ligue des champions, son entrée en lice en Coupe d’Italie et la Supercoupe face à la Lazio. Une série de matches décisive sur plusieurs fronts : la course à la première place en Serie A, avec l’objectif de reprendre la tête, la qualification directe pour les huitièmes de finale européens, une place en quarts de finale de la Coupe d’Italie et un premier trophée cette saison. Un calendrier dense dans lequel Lautaro veut jouer un rôle de premier plan. Et son travail quotidien confirme que son retour sur le terrain est une priorité absolue.

PAS DE REPOS

Malgré les jours de repos accordés par Cristian Chivu à l’équipe après le match contre Côme, le numéro 10 de l’Inter a choisi de ne pas s’arrêter, rapporte la Gazzetta dello Sport. Lundi et mardi, il s’est en effet rendu au centre d’entraînement pour poursuivre son programme de récupération personnalisé, en compagnie de Luis Henrique, lui aussi aux prises avec une blessure. Une preuve de détermination et d’attachement au maillot qui rappelle l’envie de revenir qu’avait déjà montrée Lautaro la saison dernière, lorsqu’il avait dû composer avec un problème au mollet.