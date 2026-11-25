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Une soirée réussie pour l’Inter en Ligue des champions. Le grand club italien a mis du temps à trouver son rythme, avant de s’imposer sans difficulté 2-0 à domicile face au VfB Stuttgart.

L’Inter a cru obtenir un penalty lorsque Carlos Augusto est tombé dans la surface après 20 minutes de jeu. Mais l’arbitre n’a pas désigné le point de penalty. En fin de première période, Marcus Thuram a tiré de peu à côté et Nicolò Barella a trouvé le poteau.

L’équipe à domicile n’a pris l’avantage qu’après la pause. Josha Vagnoman a touché le ballon de la main dans la surface et l’arbitre Francois Lexetier a désigné le point de penalty. Petar Susic a ensuite transformé le penalty.

L’Inter a poursuivi sur sa lancée et doublé la mise à un quart d’heure de la fin. Federico Dimarco a adressé un centre précis à Lautaro Martínez, qui a marqué d’une frappe puissante dans le coin du but.

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Un vrai coup de pouce pour l’attaquant argentin, de nouveau apte à jouer. Martínez n’était en effet sur le terrain que depuis cinq minutes lorsqu’il a inscrit le but du 2-0 pour l’Inter.

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L’entraîneur Cristian Chivu a procédé à plusieurs changements en fin de match. Il l’a surtout fait en vue de la réception du Genoa en Serie A samedi prochain.

En Ligue des champions, l’Inter grimpe à la douzième place avec neuf points en cinq matches. Des semaines chargées attendent l’équipe de Chivu, notamment avec un déplacement sur le terrain du Borussia Dortmund le 9 décembre.