Lautaro Martínez a propulsé l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2026 en marquant l'unique but de la demi-finale contre l'Angleterre. Ce succès confirme son statut d'attaquant de premier plan au cours de la dernière décennie, malgré un parcours international souvent remis en question.

Selon le quotidien espagnol AS, l’attaquant de l’Inter Milan a ajouté un nouveau chapitre à sa carrière internationale en qualifiant l’Argentine pour la finale grâce à son but inscrit dans les dernières secondes face à l’Angleterre.

Malgré ses exploits en club, l’attaquant argentin a toujours dû faire ses preuves en sélection, sous les projecteurs constamment braqués sur Lionel Messi.

Pourtant, son vrai défi n’a jamais été face au capitaine argentin, mais contre les circonstances qui l’ont accompagné depuis la Coupe du monde au Qatar, avant qu’il ne trouve dans le New Jersey l’occasion de renverser la tendance.

Capitaine de l’Inter Milan, il a déjà conduit les Nerazzurri en finale de la Ligue des champions à deux reprises, redonnant ainsi à son club ses lettres de noblesse en Italie.

Mais chaque fois qu’il revêt le maillot de la sélection, l’attaquant doit redoubler d’efforts pour exister, tant l’ombre de Lionel Messi domine la scène.

Pourtant, la concurrence la plus ardue qu’il ait eue à affronter ne se trouvait pas sur le terrain : il s’agissait du poids de l’histoire et des attentes. En remontant à la Coupe du monde 2022 au Qatar, on comprend mieux ce défi. L’Argentine de Lionel Scaloni, déjà sacrée à la Copa América 2021, arrivait en grande favorite. Lautaro Martínez s’était imposé comme l’attaquant complémentaire de Messi.

Mais l’entrée en matière a tourné au cauchemar : une défaite historique face à l’Arabie saoudite lors de la première journée a plongé l’Albiceleste dans la crise, obligeant Scaloni à revoir son onze.

Enzo Fernández s’est imposé comme l’une des révélations majeures de cette édition, Malgré ces modifications, Lautaro Martínez conserve alors la confiance de l’entraîneur. Mais lors de l’affrontement décisif contre le Mexique, Julián Álvarez entre en jeu en seconde période à la place de l’attaquant de l’Inter Milan, qui regagne le banc et n’en bougera plus jusqu’à la fin du tournoi.

« L’Araignée » s’empare alors du poste de titulaire et finit par soulever le trophée aux côtés de Lionel Messi. Si l’Argentine savoure un moment historique, Lautaro reste avec le sentiment d’avoir manqué sa chance de marquer les esprits.

Quatre ans plus tard, Lautaro se retrouve dans un scénario familier : Julian Álvarez, moins en forme à l’approche du tournoi, cède de nouveau l’opportunité à l’attaquant de l’Inter.

Lionel Scaloni lui a accordé sa confiance pour accompagner Messi lors de la dernière Coupe du monde du capitaine des Tango, Au fil des matches, son niveau s’est progressivement élevé, jusqu’à ce qu’il devienne l’une des stars les plus en vue du tournoi. La demi-finale a enfin dissipé ses doutes : son but contre l’Angleterre a mis un terme à des mois d’incertitude, de polémiques et de tentatives de déstabilisation de l’attaque championne du monde.

Martínez a alors fait preuve d’une grande personnalité et a brillé au moment le plus crucial : de la tête, malgré sa petite taille dans la surface, il a inscrit le deuxième but, celui de la qualification.

Lautaro Martínez a confié : « La première fois que mon père m’a acheté des chaussures de foot, je rêvais déjà de marquer ce but. »

Les distinctions individuelles et les éloges importent peu désormais : la finale de la Coupe du monde se profile, et c’est tout ce qui compte quand les rêves se réalisent.