Lautaro : « Je ne suis pas obsédé par les buts comme le sont certains journalistes… Et Messi est devenu fou. »

L’attaquant Lautaro Martínez a guidé l’Argentine vers une large victoire 3-1 contre la Jordanie, permettant aux « Tango » de conclure leur parcours dans le groupe 10 de la Coupe du monde 2026 avec un sans-faute.

L’attaquant a d’ailleurs entamé son entretien avec ESPN en rappelant : « Les gens, et vous les journalistes, êtes obsédés par les buts, mais moi, je travaille pour l’équipe. »

L’attaquant a ouvert son compteur dans cette Coupe du monde en transformant un penalty et aborde les seizièmes de finale avec une confiance affichée. L’équipe de Lionel Scaloni défiera le Cap-Vert au prochain tour.

L’attaquant, qui a enfin ouvert son compteur but en Coupe du monde après neuf tentatives, a ajouté : « Aujourd’hui, je suis heureux que l’équipe ait gagné, et non pas à cause du but. Un attaquant vit pour les buts, et quand ils ne viennent pas, c’est frustrant, mais nous restons concentrés sur l’objectif, exactement comme cela a été le cas au Qatar et lors de la Copa América. »

Interrogé sur la nouvelle performance historique du capitaine argentin Lionel Messi, El Toro a lancé : « Ce que fait Messi est incroyable, il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’il accomplit et ce que cela signifie pour nous. »

Pour conclure, Lautaro a évoqué le prochain adversaire de l’Albiceleste : « Il y avait deux gros favoris, l’Espagne et l’Uruguay, et au final c’est le Cap-Vert qui nous est tombé. Nous devons respecter ce tirage et nous préparer pour ce match. Nous sommes très motivés et déterminés à poursuivre ce rêve. »