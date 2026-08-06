Lars Unnerstall doit sérieusement craindre pour sa place de titulaire au FC Twente

Il est très incertain que Lars Unnerstall soit encore le gardien numéro un du FC Twente cette saison. L’Allemand (36 ans) a récemment vu arriver la concurrence de Joël Drommel (29 ans) et l’entraîneur John van den Brom ne veut pas encore clarifier la situation.

Twente a vécu jeudi une soirée de rêve absolue en écrasant le club slovaque du FC DAC 1904 sur le score de 6-0. Le match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue Conférence, la semaine prochaine, semble ainsi n’être plus qu’une formalité.

Reste à voir qui sera alors dans les buts, même si le vrai suspense concerne surtout le titulaire de ce week-end. Les Tukkers lanceront leur saison d’Eredivisie dimanche à l’Abe Lenstra Stadion contre le sc Heerenveen.

Unnerstall a gardé les cages de Twente dans tous les matches officiels jusqu’à présent cette saison, y compris jeudi. La grande différence, c’est que Drommel, présenté cette semaine, était cette fois sur le banc et vise la place de l’expérimenté dernier rempart.

En conférence de presse, Voetbal International a demandé à Van den Brom si une clarification allait rapidement intervenir. « Je ne sais pas. Joël est un très bon gardien, mais Lars aussi. »

« Aujourd’hui, Lars a encore sorti quelques beaux ballons à des moments cruciaux. Il ne m’a jamais déçu et Joël n’est au club que depuis deux jours. Là aussi, nous regardons ce dont nous avons besoin à chaque match et comment les gardiens récupèrent. »

« Je comprends que, normalement, il n’y ait pas de rotation chez les gardiens, mais cela pourrait très bien se faire. Je ne tranche pas encore. Ils doivent se départager eux-mêmes », a déclaré Van den Brom.

Unnerstall est considéré depuis des années comme le gardien numéro un fiable de De Grolsch Veste. Il sait toutefois aussi que Drommel a réalisé une excellente saison dans les buts du Sparta Rotterdam, qu’il a sept ans de moins et qu’il a déjà un passé à Twente (2015 - 2021).

Van den Brom a visiblement eu moins de mal à trancher concernant le poste d’avant-centre. Sam Lammers était l’avant-centre numéro un la saison dernière, mais il a désormais été rétrogradé au rang de troisième avant-centre.