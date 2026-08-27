Des rapports médiatiques ont révélé la raison du remplacement du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, lors de la soirée de la difficile victoire face à Al-Ettifaq sur le score de (3-2), avant-hier mardi, dans le cadre de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

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L'Australien Ange Postecoglou a décidé de remplacer « Il Dottore » à la mi-temps, dans une scène qui a suscité l'étonnement général, d'autant plus que Ronaldo avait esquissé quelques gestes de colère à la fin de la première période.

Certains ont expliqué la colère de Ronaldo par son insatisfaction quant au niveau de l'équipe, ainsi que par le fait qu'il avait appris la décision de son remplacement.

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Selon ce qu'a rapporté le journaliste Khaled Al-Shanif dans son émission « Dawrina Ghair », c'est Ronaldo lui-même qui a demandé à sortir face à Al-Ettifaq à la mi-temps, afin de faire appel à un joueur plus actif capable d'exercer le pressing et d'aider l'équipe.

Il a précisé que « Ronaldo est sorti en accord avec l'entraîneur et n'y a pas été contraint ; il estimait que l'intérêt de l'équipe résidait dans sa sortie et dans le recours à un autre joueur, ce qui a été fait ».

Al-Shanif a affirmé que Ronaldo avait éclaté en larmes après le match, ce qui est la principale raison pour laquelle il n'est pas sorti saluer les supporters comme à l'accoutumée.

Al-Nassr se prépare à affronter Al-Taawoun demain vendredi, dans le cadre des rencontres de la quatrième journée de la Roshn Saudi League, « l'Alami » ayant réussi à s'imposer lors de ses 3 premiers matchs.