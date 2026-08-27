Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Larmes et choc : les coulisses du remplacement de Ronaldo lors de la nuit de la remontada d'Al-Nassr

Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

La star portugaise traverse des moments difficiles !

Des rapports médiatiques ont révélé la raison du remplacement du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, lors de la soirée de la difficile victoire face à Al-Ettifaq sur le score de (3-2), avant-hier mardi, dans le cadre de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

À lire également : Un expert en arbitrage : Cristiano méritait un penalty, et il y a une erreur sur l'expulsion de Pinto

L'Australien Ange Postecoglou a décidé de remplacer « Il Dottore » à la mi-temps, dans une scène qui a suscité l'étonnement général, d'autant plus que Ronaldo avait esquissé quelques gestes de colère à la fin de la première période.

Certains ont expliqué la colère de Ronaldo par son insatisfaction quant au niveau de l'équipe, ainsi que par le fait qu'il avait appris la décision de son remplacement.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Saudi Pro League
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Saudi Pro League
Al Ittifaq crest
Al Ittifaq
ALI
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Selon ce qu'a rapporté le journaliste Khaled Al-Shanif dans son émission « Dawrina Ghair », c'est Ronaldo lui-même qui a demandé à sortir face à Al-Ettifaq à la mi-temps, afin de faire appel à un joueur plus actif capable d'exercer le pressing et d'aider l'équipe.

Il a précisé que « Ronaldo est sorti en accord avec l'entraîneur et n'y a pas été contraint ; il estimait que l'intérêt de l'équipe résidait dans sa sortie et dans le recours à un autre joueur, ce qui a été fait ».

Al-Shanif a affirmé que Ronaldo avait éclaté en larmes après le match, ce qui est la principale raison pour laquelle il n'est pas sorti saluer les supporters comme à l'accoutumée.

Al-Nassr se prépare à affronter Al-Taawoun demain vendredi, dans le cadre des rencontres de la quatrième journée de la Roshn Saudi League, « l'Alami » ayant réussi à s'imposer lors de ses 3 premiers matchs.

Billets pour les matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google