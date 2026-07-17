Laporta annonce depuis New York un transfert surprise pour le FC Barcelone

Le président du FC Barcelone, Juan Laporta, a surpris a surpris tout le monde en annonçant depuis New York le transfert définitif de l’ailier ghanéen Abdul Aziz Issa vers l’équipe réserve, précisant que le joueur « s’entraînera avec l’équipe première » sous la houlette de l’entraîneur allemand Hansi Flick. Cette décision inattendue intervient alors que le club cherche toujours un nouvel attaquant.

Selon le quotidien catalan Sport, le président barcelonais a fait cette annonce lors d’une de ses escales new-yorkaises, alors qu’il se trouvait aux États-Unis pour assister à la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine au MetLife Stadium, dans le New Jersey, après avoir déjà suivi la demi-finale contre la France.

Alors qu’il déambulait dans les rues new-yorkaises, un supporter ghanéen l’interpelle pour connaître le devenir d’Aziz Issa, l’ailier prêté par Dreams FC à l’Athletic Club de Barcelone lors des deux dernières saisons. Laporta réagit alors sans détour : « Je connais Aziz. Nous l’avons intégré à notre équipe réserve, et il va désormais s’entraîner avec l’équipe première. C’est un joueur formidable. »

Bien que son prêt se soit officiellement achevé le 30 juin et que le projet initial ne prévoyait pas un transfert définitif, selon le journal « Sport », la prise de parole du président catalan atteste d’un changement stratégique majeur.

Selon « Sport », l’ailier africain quittera le Ghana en fin de semaine pour arriver à Barcelone dimanche et prendre part, dès le 20 juillet, aux premiers entraînements de Hansi Flick, marquant le coup d’envoi de la préparation estivale.

Cette annonce surprise intervient alors que le club poursuit sa quête effrénée d’un attaquant numéro 9, priorité de Flick, l’Argentin Julián Álvarez, star de l’Atlético de Madrid, reste l’option idéale pour l’entraîneur allemand et la direction sportive, mais les relations tendues avec l’Atlético et le refus catégorique de ce dernier de céder le joueur poussent le club catalan à chercher d’autres alternatives.