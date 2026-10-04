Laporta adresse un message au Real Madrid après le choc du Clasico

Joan Laporta, le président du Barça, a quitté le stade Spotify Camp Nou le sourire aux lèvres, après la large victoire du club catalan face à son rival du Real Madrid sur le score de 7-0 en Liga féminine.

Le président du Barça a salué la prestation offerte par les joueuses, et tout particulièrement le nouveau record d'affluence du public en Liga féminine.

Le journal Sport a publié les déclarations de Laporta, qui a affirmé : « Ce fut un match formidable, un véritable récital de football. Nous sommes fiers d'avoir battu le record d'affluence du public en Liga féminine. »

Le président du Barça a également tenu à saluer la performance de l'équipe madrilène malgré le score sévère, précisant : « Le Real Madrid est toujours un grand adversaire, et nous disposons encore d'une équipe dotée d'une grande capacité à rivaliser. Elles ont très bien joué, et nous avons été précis dans le dernier geste. »

Laporta a aussi partagé ses éloges entre le staff technique et la direction sportive, mettant en lumière le travail accompli par les joueuses, l'entraîneur et Xavi Puig, le responsable du secteur du football féminin, afin de maintenir le niveau de l'équipe malgré les grands changements intervenus dans son effectif.

Laporta a souligné : « Ils ont réussi à bâtir une équipe dotée d'une grande capacité à rivaliser. Des joueuses qui ont marqué une époque sont parties, et d'autres arrivent qui marqueront une nouvelle époque. »

Laporta a également voulu saluer la réaction du public après la tempête qui avait contraint à reporter le match de deux heures.

Il a déclaré : « Les gens ont répondu présents après l'énorme quantité d'eau tombée hier. Et heureusement, aucune catastrophe ne s'est produite. »

Le président du Barça a affirmé que l'équipe féminine continue de consolider son statut de l'une des plus grandes formations au monde, notant : « Nous sommes championnes d'Europe. Nous avons remporté le championnat, la Coupe, la Supercoupe et la Ligue des champions... Nous sommes sur la bonne voie et nous continuons de travailler selon la bonne méthode. »

Laporta a mis en lumière la difficulté de conserver sa place au sommet du football, déclarant : « Le plus difficile, c'est de rester au sommet. Nous avons remporté quatre titres en Ligue des champions au cours des six dernières saisons, et c'est tout à fait remarquable. »

Pour conclure son propos, le président du Barça a rendu hommage aux joueuses et à leur manière de fêter la victoire, déclarant : « Elles célèbrent comme personne ne le fait, et c'est formidable de voir à quel point elles se montrent généreuses dans ce domaine. »



