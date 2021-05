L'annonce de Mourinho aux fans de la Roma

La Roma a annoncé que José Mourinho deviendrait son entraîneur à partir de la saison prochaine.

L'entraîneur portugais a été limogé par Tottenham le 19 avril, mais il a déjà accepté de prendre en charge les Giallorossi.

"Le club est ravi d'annoncer qu'un accord a été conclu avec José Mourinho pour qu'il devienne notre nouvel entraîneur avant la saison 2021-22", a ainsi annoncé la Roma dans un communiqué officiel, ce mardi.

Il remplacera son compatriote Paulo Fonseca, qui quittera son poste d'entraîneur à l'issue de cette campagne en cours.

Mourinho a également envoyé un message aux fans de la Roma via son compte Instagram.

"Je tiens à remercier la famille Friedkin de m'avoir choisi pour diriger ce grand club et de m'avoir fait part de leur vision", a écrit Mourinho.

"Après avoir rencontré les propriétaires et [le directeur sportif] Tiago Pinto, j'ai tout de suite compris à quel point l'ambition de ce club est élevée. Cette aspiration et cette volonté sont les mêmes qui m'ont toujours motivé et ensemble, nous voulons construire une voie gagnante dans le monde, dans les années à venir.

"L'incroyable passion des supporters de la Roma m'a convaincu d'accepter le poste et j'ai hâte de commencer la saison prochaine. En même temps, je souhaite bonne chance à Paulo Fonseca et demande aux médias de comprendre que je ne ferai que des déclarations en temps voulu. Daje Roma! "

Ce sera la deuxième fois que Mourinho entraîne un club italien, alors qu'il était patron de l'Inter entre 2008 et 2010, avec une grande réussite au sein du club lombard.

Personne n'a oublié le fameux triplé historique remporté avec les Nerazzuri en 2010.

En effet, en plus d'avoir remporté deux Scudettos, il a mené les Nerazzurri à un triplé mémorable - Serie A, Coppa Italia et Ligue des champions - en 2010. Aucun club italien n'avait jamais atteint cet objectif avant l'Inter de Mourinho et aucun ne l'a fait depuis.