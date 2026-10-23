En août dernier, le consultant néerlandais tenait encore sur la chaîne NOS des propos extrêmement virulents à l’égard de la recrue estivale de 30 ans de l’Ajax Amsterdam. « Je dois aussi dire que les gens qui étaient absolument ravis de ce transfert m’ont agacé », déclarait l’ancien meneur de jeu du Hamburger SV à propos de Brandt, passé par Dortmund.

Aux yeux de van der Vaart, le joueur offensif n’affichait plus au BVB le niveau qui était le sien auparavant. Outre son jugement selon lequel Brandt devait déjà s’estimer heureux de pouvoir porter le maillot de l’Ajax Amsterdam, van der Vaart avait aussi vivement critiqué le milieu de terrain, le qualifiant de « joueur qui ne brille que lorsque tout va bien ».

Mais les performances de Brandt aux Pays-Bas ont amené le consultant à revoir son jugement. La semaine dernière, lors de l’inauguration d’un terrain en gazon synthétique à Hambourg, van der Vaart a fait volte-face : « Il est excellent. C’est le meilleur joueur de l’Ajax. »

Pour Brandt, ces revirements dans la perception médiatique n’ont rien de surprenant. Interrogé sur cette soudaine marque d’estime dans le podcast « Spielmacher », il a réagi avec calme. « Ça change toujours très, très vite. C’est la première fois que j’entends cette phrase », a-t-il déclaré au sujet des compliments de van der Vaart.

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Julian Brandt à l’Ajax Amsterdam : huit buts en 15 matchs

Les critiques publiques et les jugements incessants des consultants accompagnent la carrière de Brandt depuis de nombreuses années, et ses performances ont souvent divisé. Il a donc l’habitude de composer avec cela. « La dernière fois, quand il avait tenu d’autres propos, j’y ai aussi été beaucoup confronté. Je ne sais pas, dans ces cas-là, ma réaction est toujours la même : laissez-moi tranquille avec ces conneries », a déclaré Brandt.

Brandt a néanmoins accueilli favorablement le changement d’avis de l’ancien joueur du HSV. Même s’il prend ses distances avec ce type de jugements extérieurs, il a expliqué avec un sourire : « C’est bien pour moi. »

Brandt, qui a signé à l’Ajax jusqu’en 2029, a disputé 15 matchs avec le club d’Amsterdam jusqu’ici. Il a inscrit huit buts, mais attend toujours sa première passe décisive.