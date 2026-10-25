La rencontre entre le Real Madrid et Tenerife en championnat d'Espagne féminin a été le théâtre d'événements controversés, après l'expulsion de Jairo Huerta, préparateur physique du club madrilène, à la suite d'une altercation avec Yeray Martín, l'entraîneur de l'équipe adverse, lors d'un match qui s'est soldé par une victoire du Real Madrid sur le score de 3-2, dans le cadre de la huitième journée de la compétition.

Le quotidien espagnol « As » a rapporté que le rapport de l'arbitre Lorena del Mar Trujillano Gallardo a documenté l'incident survenu après la fin du match, lorsque Martín a saisi le poignet de Felicia Schröder, joueuse du Real Madrid, alors qu'il s'adressait au corps arbitral, ce qui a poussé Huerta à intervenir et à proférer une menace directe à son encontre.

Le rapport de l'arbitre indique que Schröder s'est approchée de l'entraîneur de Tenerife et lui a dit : « Le match est terminé », avant qu'il ne saisisse son poignet et ne lui lance : « Bonne chance. »

Lorsque la joueuse a tenté de se libérer de son emprise, Huerta est intervenu en déclarant : « Lâche-la ou je te frappe », ce qui a conduit le corps arbitral à décider de son expulsion en raison de l'incident.

Les événements marquants du match ne se sont pas arrêtés à cette altercation, puisque la rencontre a été le théâtre d'une vive polémique arbitrale, après que le Real Madrid a réussi à renverser un retard de deux buts à zéro pour s'imposer sur un score palpitant de 3-2, grâce aux réalisations de Berenstein, Schröder et Bruun, alors que Tenerife avait pris l'avantage par l'intermédiaire de Gramalla sur penalty et de Padilla.

Le système de visionnage vidéo FVS a également joué un rôle de premier plan dans la polémique, notamment au sujet du but de Schröder qui a suscité des doutes quant à une possible situation de hors-jeu, ainsi que l'octroi d'un penalty au Real Madrid et le réexamen par l'arbitre de deux autres actions à l'intérieur de la surface de réparation.

« As » a souligné que l'expulsion de Huerta n'est pas la première depuis son intégration au staff technique du Real Madrid, puisqu'il avait déjà été expulsé la saison dernière après avoir insulté un membre du staff technique du Barça, qu'il avait qualifié d'« imbécile ».