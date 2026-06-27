La vieille blessure de 2002 se réouvre, et l’Arabie saoudite revit le même cauchemar

L’élimination de l’équipe d’Arabie saoudite de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement signifié l’arrêt d’une campagne décevante ; elle a aussi illustré l’une des performances les plus frustrantes de l’histoire des « Verts ». Après avoir nourri l’espoir d’atteindre les phases à élimination directe, l’équipe a terminé dernière de son groupe avec seulement deux points, un unique but marqué et cinq encaissés, un bilan qui traduit un effondrement technique et offensif ayant choqué les supporters.

Le problème ne résidait pas seulement dans les résultats, mais aussi dans l’image terne donnée par la sélection tout au long de la phase de poules. Les « Verts » ont manqué de solutions offensives et se sont montrés incapables de se créer des occasions ou de les concrétiser, apparaissant ainsi incapables de menacer les cages adverses pendant la majeure partie du tournoi, comme si la ligne d’attaque avait complètement disparu du paysage.

La sélection saoudienne n’a inscrit qu’un seul but durant tout le tournoi, œuvre du défenseur Abdel-Ilah Al-Omari lors du match d’ouverture contre l’Uruguay, une statistique édifiante soulignée par le quotidien Al-Sharq Al-Awsat. Plus cruellement, les défenseurs se sont avérés plus dangereux que les attaquants, symptôme d’une équipe en panne d’idées offensives.

Ce bilan rappelle celui de la Coupe du monde 2002 en Corée et au Japon, lorsque l’équipe saoudienne avait été éliminée dès la phase de groupes sans marquer le moindre but et en encaissant douze. Si la défense n’a pas connu la même débâcle cette fois-ci, l’inefficacité offensive a ravivé le débat sur le déclin des avant-postes saoudiens et leur difficulté à rivaliser au plus haut niveau.

L’amertume est d’autant plus grande que cette édition, élargie à 48 équipes avec des places supplémentaires pour les troisièmes de groupe, offrait des chances de qualification inédites. Malgré cet avantage, les « Verts » n’ont pas su tirer parti de cette opportunité historique, prolongeant ainsi leur série d’absences des phases à élimination directe pour la sixième fois consécutive en Coupe du monde, selon le journal « Al-Sharq Al-Awsat ».

Au cours de son parcours, la sélection s’est contentée de matchs nuls contre l’Uruguay et le Cap-Vert, avant d’encaisser un coup dur avec une défaite cuisante face à l’Espagne (4-0), terminant ainsi le tournoi sans aucune victoire, dans une édition où elle a manqué de caractère, d’efficacité et de compétitivité.

Si la Coupe du monde 2022 au Qatar avait été marquée par une victoire historique contre l’Argentine, donnant aux supporters l’espoir que la sélection puisse rivaliser avec les grandes équipes, l’édition 2026 est venue balayer complètement cette image, les « Verts » s’étant montrés moins performants, moins charismatiques et plus incapables de tenir tête à leurs adversaires.

Le coup de grâce est venu face au Cap-Vert : une victoire aurait pourtant suffi pour valider le billet pour les seizièmes de finale. Pourtant, face à une formation classée 64e par la FIFA, soit six rangs derrière l’Arabie saoudite, les « Verts » n’ont pas réussi à convertir même leurs occasions les plus franches, scellant ainsi une élimination prématurée.