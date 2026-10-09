De nombreux rapports ont circulé ces derniers jours au sujet de négociations entre la Fédération saoudienne de football et plusieurs entraîneurs pour diriger l'Arabie saoudite lors de la prochaine période.

Mais la Fédération saoudienne a publié un communiqué mettant fin à la polémique, affirmant que le Grec Georgios Donis restera à la tête du staff technique de l'Arabie saoudite.

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Selon la chaîne saoudienne « Al-Arabiya », la Fédération saoudienne s'est vu proposer, après la Coupe du monde, plusieurs entraîneurs, tels que le Français Didier Deschamps et l'Espagnol Roberto Martinez.

La source a précisé que ces offres ont été mises sur la table mais n'ont pas été étudiées pour deux raisons : la première, pour accorder un délai à Donis lors de la Coupe du Golfe, et la seconde, en raison de la phase de transition entre la direction d'Al-Mishal et celle de Lahlali, de nombreux dossiers ayant alors été suspendus à cette période.

Donis avait réussi à mener la sélection saoudienne vers le titre de la Coupe du Golfe pour la quatrième fois dans l'histoire de l'Arabie saoudite, après sa victoire face aux Émirats arabes unis, sur le score de deux buts à zéro.