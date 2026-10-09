Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EURO-2024-MATCH46-POR-FRAAFP
GOAL
Traduit par

La vérité sur les négociations avec Martinez et Deschamps pour entraîner l'Arabie saoudite

R. Martinez
D. Deschamps
G. Donis
Arabie saoudite
Saudi Pro League
Espagne
France
Grèce
Arabie saoudite

Des rapports mettent fin à la polémique

De nombreux rapports ont circulé ces derniers jours au sujet de négociations entre la Fédération saoudienne de football et plusieurs entraîneurs pour diriger l'Arabie saoudite lors de la prochaine période.

Mais la Fédération saoudienne a publié un communiqué mettant fin à la polémique, affirmant que le Grec Georgios Donis restera à la tête du staff technique de l'Arabie saoudite.

À lire aussi : Malgré la disponibilité d'En-Nesyri, quelle est sa position face au Clasico ?

Selon la chaîne saoudienne « Al-Arabiya », la Fédération saoudienne s'est vu proposer, après la Coupe du monde, plusieurs entraîneurs, tels que le Français Didier Deschamps et l'Espagnol Roberto Martinez.

La source a précisé que ces offres ont été mises sur la table mais n'ont pas été étudiées pour deux raisons : la première, pour accorder un délai à Donis lors de la Coupe du Golfe, et la seconde, en raison de la phase de transition entre la direction d'Al-Mishal et celle de Lahlali, de nombreux dossiers ayant alors été suspendus à cette période.

Donis avait réussi à mener la sélection saoudienne vers le titre de la Coupe du Golfe pour la quatrième fois dans l'histoire de l'Arabie saoudite, après sa victoire face aux Émirats arabes unis, sur le score de deux buts à zéro.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google