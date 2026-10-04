La vérité sur la sanction de la FIFA contre Al Ahly d'Égypte

L'expert juridique Amer Al-Amayreh a donné son avis sur les rumeurs concernant la possibilité pour le club égyptien d'Al Ahly d'écoper d'une interdiction de recrutement, dans le cadre du litige l'opposant au Suisse Harald Gamperle, ancien entraîneur adjoint au sein du staff technique de Marcel Koller.

La Chambre de résolution des litiges de la Fédération internationale de football "FIFA" a condamné Al Ahly à verser 357 500 euros au Suisse Harald Gamperle, ancien entraîneur adjoint de Marcel Koller, auxquels s'ajoute un intérêt annuel de 5 %.









Al-Amayreh a déclaré, dans ses propos tenus avec le journaliste Abou Al-Maaty Zaki, publiés par ce dernier sur sa page Facebook, que les décisions de la "FIFA" relatives au non-paiement des sommes dues aux joueurs ou aux membres du staff technique pourraient entraîner une suspension du club sur trois périodes de recrutement.

Mais il a précisé dans le même temps que la sanction ne sera pas appliquée pour le moment, en raison du recours déposé par Al Ahly contre la décision dès sa publication.

Il a expliqué : "Le jugement concernant l'adjoint de Koller a été rendu le 26 mai dernier, mais la décision a été connue médiatiquement jeudi dernier, et la direction d'Al Ahly a de son côté déposé un recours contre elle. Par conséquent, cela suspend l'exécution des décisions financières jusqu'à ce que le tribunal sportif tranche l'affaire".

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Le litige remonte à la décision d'Al Ahly de relever "Gamperle" de ses fonctions en avril 2025, alors que son contrat courait jusqu'en juin 2026.

L'entraîneur a défendu devant la FIFA son droit à percevoir son salaire après avoir été écarté de ses fonctions, tandis qu'Al Ahly a affirmé avoir rempli ses obligations financières jusqu'à son dernier jour de travail.

La Chambre de résolution des litiges a estimé que le contrat était resté en vigueur et a condamné Al Ahly à verser 11 salaires pour la période allant de mai 2025 à mars 2026, pour un total de 357 500 euros, avec un intérêt de 5 % sur chaque versement jusqu'au règlement.

Selon la décision, Al Ahly s'est vu accorder le droit de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport "TAS" dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la notification.