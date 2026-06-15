La vente de billets pour la Coupe du monde provoque l’ire des supporters de l’équipe nationale saoudienne

Les tarifs des billets pour la Coupe du monde 2026 ont provoqué un certain mécontentement parmi les supporters saoudiens résidant aux États-Unis ou souhaitant se rendre sur place pour soutenir les « Verts » tout au long de leur parcours dans la compétition mondiale.

L’Arabie saoudite entame son parcours dans le groupe H par un match difficile contre l’Uruguay, avant d’affronter l’Espagne et le Cap-Vert, un programme qui suscite un vif intérêt chez les supporters souhaitant accompagner l’équipe lors du plus grand rendez-vous du football mondial.

L’enthousiasme s’est toutefois heurté à une hausse sans précédent des tarifs sur le marché secondaire, suscitant une vague de colère parmi les fans, d’autant plus qu’il est difficile d’obtenir des places à des prix abordables avant les rencontres à venir.

Selon une enquête menée auprès de plusieurs supporters saoudiens, le prix des billets pour certains matchs dépasse 700 dollars américains, tandis que les affiches les plus attendues frôlent les 2 000 dollars, une charge financière considérable pour qui souhaite vivre la compétition depuis les tribunes.

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Nombreux sont ceux qui rappellent que le budget global inclut également les frais de transport, d’hébergement et de déplacements entre les villes hôtes, transformant la perspective d’assister à plusieurs rencontres en un véritable défi financier.

Malgré ces obstacles, les fans saoudiens continuent de converger vers les villes hôtes pour soutenir les Verts, nourrissant l’espoir que des performances de haut niveau viendront récompenser leurs efforts et leurs dépenses.