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La décision de l'arbitre Soto Grado d'accorder un penalty au Real Madrid s'est transformée en coup dur pour le club merengue. L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) est intervenue et a complètement renversé la situation : l'action s'est soldée par l'annulation du penalty et l'expulsion de Jude Bellingham.

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Bellingham est tombé dans la surface de réparation après un contact avec Valentini, et Soto Grado a sifflé une faute en faveur du Real Madrid, estimant que le joueur adverse avait commis une infraction méritant un penalty.

Mais la VAR a invité l'arbitre à revoir l'action, car la manière dont l'international anglais était tombé suscitait des doutes : avait-il réellement été fauché, ou s'était-il laissé tomber délibérément pour obtenir un penalty ?

Après avoir visionné les images, Soto Grado est revenu sur sa décision initiale et a annulé le penalty accordé au Real Madrid, constatant que Bellingham avait simulé la faute.

La décision de l'arbitre ne s'est pas limitée à l'annulation du penalty : il a adressé un second carton jaune au joueur du Real Madrid pour simulation. Bellingham a ainsi écopé d'un carton rouge et a dû quitter la pelouse.

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L'action est ainsi passée d'une occasion de penalty pour le Real Madrid à un coup dur pour l'équipe, privée de l'un de ses meilleurs joueurs à la suite de la décision de l'arbitre après le recours à la VAR.

La décision a suscité une vive polémique pendant le match, le cours de l'action ayant totalement basculé lors du visionnage vidéo. Le Real Madrid s'est retrouvé privé de penalty et contraint de poursuivre la rencontre sans Bellingham.