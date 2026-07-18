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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La vague anglaise ravive un mauvais souvenir pour les Bleus… et Saka dépasse Beckham

France vs Angleterre
France
Angleterre
Coupe du monde
B. Saka
D. Beckham
France
Angleterre

L'équipe d'Angleterre a bouclé la première période face à la France en menant 4-0 lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026.

Les quatre buts anglais ont été inscrits par Declan Rice, Ezri Konsa et Bukayo Saka (doublé), respectivement aux 3^e, 18^e, 37^e et 45^e+1 minutes.

Selon les données d’Opta, il faut remonter à octobre 2008 et au match de qualification pour la Coupe du monde 2010 contre la Roumanie (2-2) pour trouver trace d’un tel passif au bout de vingt minutes.

Selon le site « Squawka », cette avance de quatre buts égalerait d’ailleurs la plus large victoire jamais enregistrée lors d’un match pour la troisième place de la Coupe du monde, à savoir la victoire 4-0 de la Suède face à la Bulgarie en 1994.

Elle ajoute : « Bukayo Saka a inscrit 5 buts en Coupe du monde sous le maillot de l’Angleterre, soit plus que David Beckham (3 buts). »

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