« La tête de Tuchel sur le billot »… Une clause secrète menace son avenir avec l'Angleterre

L'équipe d'Angleterre s'apprête à entamer sa Coupe du monde face à la Croatie, sous le regard attentif des supporters des « Three Lions », qui placent déjà leur sélectionneur allemand, Thomas Tuchel, sous haute pression.

Selon Mark Bolingham, directeur général de la Fédération anglaise de football, le contrat de Tuchel, récemment prolongé jusqu’en 2028, inclut une clause de départ en cas de performances insatisfaisantes lors de la compétition estivale aux États-Unis.

« Tous les contrats de la FA incluent des clauses de performance, mais je ne m’étendrai pas sur les détails », a déclaré Bolingham lors d’une conférence de presse lundi. « La réalité, c’est que nous avons un entraîneur de haut niveau qui fait un excellent travail, et il était donc logique de prolonger son contrat de deux ans. »

Il a également précisé que cette prolongation s’inscrivait dans la préparation anticipée de l’Euro 2028, qui se tiendra sur le sol britannique, soulignant que Tuchel possède l’expérience nécessaire pour gérer la pression considérable qui accompagne ce type de compétitions.

Il a ajouté : « Nous avons un entraîneur qui a fait ses preuves par le passé et nous savons qu’il est capable de mener l’équipe nationale durant cette phase délicate. »

La Fédération anglaise espère qu’il mènera les Three Lions vers un parcours historique aux États-Unis, avant d’entamer sereinement la préparation de l’Euro 2028 à domicile. Tous les regards seront donc braqués sur son premier véritable test face à la Croatie.